Sur sa célébration, Grealish a rendu hommage à un jeune fan atteint de paralysie cérébrale

Grealish a promis à un jeune fan une célébration pour son prochain but. Puis il l'a fait à la Coupe du monde ?❤️#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/F5NzuuM6nc — FOOTBALLOGIE (@_Footballogie) November 21, 2022

Le sixième but anglais ce lundi était plus utile que vous ne le pensez.Auteur du dernier pion deslors de la démonstration face à l’Iran (6-2) , Jack Grealish a tenu à rendre un hommage tout particulier, lorsqu'il a agité les bras au poteau de corner. Un clin d'œil à Finlay, un jeune fan atteint de paralysie cérébrale. Ce dernier avait eu l’honneur de rencontrer son idole, début novembre, après plusieurs échanges de lettres entre les deux hommes. Une rencontre qui avait eu lieu au centre d’entraînement des, où le jeune homme de onze ans se rend régulièrement grâce à l'association « City in the Community » .Une rencontre émouvante pour le jeune Finlay, mais tout autant pour Jack Grealish puisque sa soeur est atteint de la même maladie. Le jeune supporter de Manchester City avait alors demandé à son idole de faire cette célébration, ce que le numéro 7 anglais avait promis et a réalisé ce lundi, le sourire aux lèvres.Émoji coeur.