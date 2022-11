Quand Grealish appelle le jeune fan à qui il dédie sa célébration

When @JackGrealish scored his first World Cup goal, he stayed true to his promise.Today, Jack made a call to Finlay to talk about that special celebration pic.twitter.com/jtgdJ2fOoZ — England (@England) November 22, 2022

MDG

Déjà la plus belle histoire de la Coupe du monde.Jack Grealish n’a pas oublié le petit Finlay, lors de la célébration de son premier but en Coupe du monde. Après son but inscrit à la 90minute face à l'Iran lundi (6-2 ), l’attaquant de Manchester City a fait une célébration en hommage à un jeune fan atteint de paralysie cérébrale , qu’il avait rencontré début novembre et à qui il avait promis ce geste. Et après sa belle action, Grealish est allé plus loin en appelant Finlay dans la foulée., souffle Grealish à son jeune compère, tout sourire, dans la vidéo publiée sur les réseaux de l'équipe d'Angleterre., lui répond Finlay, des étoiles plein les yeux.Et dire que le paternel de ce petit supporte Manchester United...