Le moment de rugir

Comme la France, l’Angleterre fait partie de ces équipes souvent placées, mais jamais gagnantes. Comme la France, l’Angleterre doit passer par l’épreuve des États-Unis si elle veut remporter sa première couronne mondiale. Mais contrairement à la France, l’Angleterre aborde sa demi-finale sans complexe. Parce que les Three Lionesses sont prêtes. Et qu’elles n’ont aucune raison d’avoir peur.

Chacun son arme

« On y va pour tout flinguer »

Par Julien Duez, à Lyon

Tous propos recueillis en conférence de presse

Évidemment, cette demi-finale ne pouvait pas se préparer sans une anicroche. Et celle-ci s’est présentée sous la forme d’une affaire d’espionnage dont le ridicule aurait bien fait rigoler les auteurs des plus grands romans se déroulant sur fond de guerre froide. Alors que les Anglaises étaient parties s’entraîner, des émissaires de la sélection américaine se sont rendus dans leur hôtel. Officiellement pour observer les installations qui accueilleront les joueuses de Jill Ellis en cas de qualification pour la finale. Un geste pas forcément du goût de Phil Neville : «Réponse de son homologue Jill Ellis : «» Dans le combat entre l’étiquette et l’arrogance, laa choisi son camp. À l’occasion d’une balade dans Lyon, Alex Morgan et ses partenaires l’ont d’ailleurs rappelé à travers un vêtement au message pour le moins explicite.En même temps, elles auraient tort de s’en priver. Cette arrogance, que d’aucuns préféreront qualifier de confiance en soi, les Américaines ont prouvé qu’elle était leur meilleure alliée pour enchaîner les victoires. Mais face à l’Angleterre, il faudra probablement donner un peu plus sur le terrain. En froid avec sa Fédération, l’ancienne gardienne internationale Hope Solo, chroniqueuse pour le quotidien britannique, semble connaître le secret pour faire tomber les championnes du monde en titre. Et d’ailleurs, elle ne se prive pas de le révéler au pays à qui elle prête sa plume : «Cela tombe bien, la future Lyonnaise Nikita Parris, qui s’apprête donc à découvrir son nouveau terrain de jeu en avant-première, est parfaitement de cet avis : «Si l’Angleterre aborde cette demi-finale avec une telle confiance en elle, c’est parce les, déjà présentes dans le dernier carré en 2015 (et éliminées 2-1 par le Japon) ont le vent en poupe. Après avoir également terminé demi-finalistes de l’Euro 2017, les Anglaises ont remporté la prestigieuse SheBelieves Cup au mois de mars. Depuis son arrivée à la tête de la sélection en janvier 2018, Phil Neville n’a d’ailleurs jamais caché ses ambitions. Sans surprise, elles sont grandes et la solidité de son groupe est complète, à l’arrière (quatreen cinq matchs, c’est déjà plus que les trois concédés lors de leurs dix-neuf dernières apparitions en Coupe du monde), comme à l’avant (avec cinq buts à son actif, Ellen White caracole provisoirement en tête du classement des buteuses, à égalité avec... Megan Rapinoe et Alex Morgan).L’attaquante fan d’Anthony Modeste illustre d’ailleurs à merveille l’état d’esprit dans lequel se trouvent ses coéquipières : «» Phil Neville ne peut qu'approuver : «Et en face ? Le poison Megan Rapinoe a salué la motivation de ses futures adversaires : «» Mais si elle marque à nouveau dans le premier quart d’heure, les statistiques seront alors en faveur d’une nouvelle victoire américaine. Aux Anglaises de mettre fin à cette série infernale. Elles ont toutes les cartes en main pour. Et surtout, leur destin.