Ces Anglais que personne ne veut voir gagner

Opposée ce mercredi soir à des Danois qui ont conquis le cœur des Européens durant cet Euro, l'Angleterre est à 90 minutes (ou un peu plus si affinités) de sa première finale d’un tournoi majeur depuis 1966, et le sacre mondial de Bobby Moore et ses potes. Clairement avantagés par un dernier carré intégralement disputé à Wembley, les Three Lions, qui ont peiné à exciter le public dans le jeu malgré une génération brillante, ont une bonne tête d’équipe à abattre à tout prix.

Les Anglais doivent être familiers avec la fable d’Ésope,. Et tout particulièrement avec sa morale :Dans la Perfide Albion, le mensonge n’implique pas de bête aux crocs acérés, mais une petite chanson, dont les quatre mots du refrain reviennent comme une inépuisable rengaine à chaque édition d’une compétition majeure :, le football rentre à la maison pour ceux qui ont séché les cours d'anglais. Sorti en 1996 à l'occasion du trentenaire du sacre de la bande à Bobby Moore sur les terres du Royaume, le tube des Lightning Seeds est depuis devenu l’hymne d’une équipe de losers magnifiques : une Angleterre qui a empilé les légendes, les générations dorées, et qui n’a pourtant jamais, depuis 1966, ne serait-ce qu’atteint la finale d’une Coupe du monde ou d’un Euro. Opposés au Danemark en demi-finales de l’Euro 2020, dont lese disputera intégralement dans ce même Wembley où Elizabeth II remit le trophée Jules-Rimet à Bobby Moore il y a 54 ans, les Anglais sont à deux matchs de faire de cet interminable mensonge une réalité. Même si plus grand monde n’a envie de les croire.Cette obstination joyeuse à chantonner que le football appartient comme de droit divin au chef-lieu de la royauté britannique, terre natale du ballon-pied, fait peut-être partie des raisons d’un certain désamour envers cette pourtant très belle équipe anglaise. Dans cet Euro qui n’a jusqu’ici réservé quasiment que des surprises, rien ne serait plus barbant qu’un finish qui verrait tout simplement le football, même plus de cinquante ans après avoir quitté le domicile. En cela, l’opposition de ce mercredi soir est un affrontement entre deux mondes : celui où tout se passe comme prévu, et où les machines de guerre anglaises façonnées dans l’exigeante Premier League repartent avec un nouveau ticket pour Wembley ; et celui où l’aléa est maître du football, et où les Danois, leur jeu séduisant et leur effectif au-dessus des individualités font mentir tous les pronostics pour écrire l’une de ces belles histoires dont seul le sport détient le secret.S’ils joueront à domicile et devant leur public exclusivement, mesures sanitaires obligent, les Anglais ont déjà perdu la bataille du sympathie-mètre dans ce dernier carré, face à une Italie au jeu séduisant, un Danemark solidaire et une Espagne – un peu – retrouvée après des années d’errance. Dès ce mercredi, ils affrontent des Scandinaves qui rappellent un peu l’Ajax de 2019 en Ligue des champions, demi-finaliste romantique aux dépens de quelques grosses cylindrées bien mieux huilées. Alors que les Anglais sont plutôt Tottenham : l’équipe rationnelle et pas trop séduisante, que personne ne voyait en finale avant le début du tournoi et qui a gravi les échelons avec autant d’efficacité que de discrétion. Et clairement, tout aussi impressionnant qu’avait été Tottenham, la majorité aurait préféré que l’Ajax aille en finale.Pas loin d’être les favoris les plus décevants de la phase de groupes, qu’ils ont bouclée avec deux victoires 1 à 0 face à la Croatie et la Tchéquie, et un abominable 0-0 face à l’Écosse, les Anglais ne déméritent pourtant pas en ce début de. Les succès contre l'Allemagne (2-0) en huitièmes, puis l'Ukraine en quarts (4-0) ont été acquis avec la maîtrise d'un futur champion, entre solidité et efficacité. Résultat, lesn'ont toujours pas encaissé un seul but du tournoi, Jordan Pickford enchaînant les clean sheet comme les shots à une compétition de, justifiait lundi Kieran Trippier.Surtout pas de la bande d’irréductibles Danois qui se dresse entre cette équipe d’Angleterre et un sixième et dernier match à Wembley. Ce même Wembley où les(Rouge et Blanc) étaient venus s’imposer 1-0 en octobre, lors d’un match de Ligue des nations. L’histoire sera différente, cette fois-ci, assurait Gareth Southgate :Une posture qui rappelle les paroles d’un des couplets de cette fameuse chanson des Lightning Seeds :Gare quand même à la fracture de fatigue.