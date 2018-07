Angleterre-Belgique, un gueuleton en famille

Le sommet du groupe G met aux prises deux sélections unies par les liens des clubs, anglais en l’occurrence, et beaucoup de coéquipiers au quotidien se retrouvent opposés ce jeudi (même si les titulaires habituels y assisteront certainement depuis le banc). Mais derrière l'air de famille évident, Belges et Anglais n'ont pas le même projet.

Le rendez-vous était pris. Ce sera jeudi à 20 heures à Kaliningrad. Belges et Anglais se retrouveront pour le troisième match de poule de la Coupe du monde. Le genre de retrouvailles délocalisées où tout le monde prendra plaisir à se revoir, et trinquera (à la bière), loin de la grisaille anglaise. Certains étaient même ensemble lorsque la date a été fixée. «, racontait le défenseur belge des» Une rencontre entre deux équipes qui se ressemblent (une défense à trois et les deux meilleurs buteurs du Mondial de chaque côté) à marquer d’une pierre blanche sur son calendrier. Notamment pour les nombreux Diables rouges issus de la diaspora belge en Premier League.Sur les 23 sélectionnés, onze y jouent actuellement (Alderweireld, Dembélé et Vertonghen à Tottenham ; Courtois et Hazard à Chelsea ; De Bruyne et Kompany à City ; Fellaini et Lukaku à United ; Mignolet à Liverpool ; Chadli à WBA) et quatre y sont passés (Batshuayi, Boyata, Januzaj et Vermaelen). Suffisant pour parler d’une communauté, grandissante a fortiori. Les pionniers, les Mancuniens Fellaini et Kompany, peuvent en témoigner. «, rembobinait le milieu cette semaine.Cette tendance ne peut être atténuée par le staff, puisque Robert Martinez a trimbalé son imper sur les banc de Swansea, Wigan et surtout Everton, alors que son adjoint Thierry Henry a passé huit ans à empiler les buts à Arsenal. Le style anglais et les joueurs qui le pratiquent n’ont donc rien d’une surprise pour le technicien espagnol. «, analysait Martinez face à la presse.En face, les Anglais connaissent par cœur les forces des Belges, tant leurs stars sont également celles de leur championnat. Mais plutôt que de tourner à un règlement de compte fratricide, cette rencontre pourrait ressembler à une cousinade un peu mielleuse. Car après avoir fantasmé, redouté et imaginé ce match pendant sept mois,et Diables rouges ont eu le bon goût de laisser leurs tracas à la porte. Tous deux qualifiés, présentant une égalité quasi parfaite au classement , le seul enjeu sera de choisir son futur adversaire et sa partie de tableau. Les lauréats du groupe H seront connus plus tôt dans la journée et la logique voudrait que chacun cherche à affronter au prochain tour le Japon ou le Sénégal, plutôt qu’une Colombie ragaillardie. Mais comme au moment de négocier un héritage en famille, c’est sur ce point que les dissonances se font entendre en amont de la rencontre. Roberto Martínez , lui, devrait opter pour une large revue d’effectif, histoire de ne pas risquer les suspensions (De Bruyne, Meunier, Vertonghen) ou préserver les joueurs fragilisés physiquement (Lukaku, Kompany). «, assure le sélectionneur.» Un discours calqué sur les ambitions d’une sélection qui a un statut à affirmer, doit se débarrasser de cette étiquette d’outsider sexy, mais fragile, et se poser enfin en prétendant crédible à la course finale. Et cela passe par ne pas cramer toutes ses cartouches pour un match de gala.De l’autre côté de la table, les intentions sont tout autres : les Anglais joueront la gagne. «, clamait mercredi Garry Southgate.» Typique d’une Angleterre pour qui cette compétition est une expérience qui permettra de passer au révélateur sa nouvelle génération. Pas d’ambitions démesurées, mais des certitudes à trouver, un groupe à former, afin de s’armer pour le futur. Les déroutes passées ont trop blessé l’ego pour se projeter, mais tout ce qui est à prendre est bon à prendre. Et dans ce match qui sert d’entrée, Belges et Anglais se soucient surtout de garder un peu de place pour le plat de résistance que sera la phase finale.