Angry Meado

Meilleure buteuse de cet Euro, Beth Mead est sans conteste la révélation de la compétition. À 27 ans, la boule de nerfs anglaise prend un malin plaisir à martyriser ses adversaires sur son côté droit, usant d'une source de motivation presque sans limite : la frustration. Si l'Euro n'avait pas été décalé d'un an, elle aurait peut-être assisté à la finale de Wembley depuis son salon du Yorkshire. Mais le destin (et Sarina Wiegman) ont bien fait les choses.

« Je me déteste d'avoir ressenti cela, mais je me suis retrouvée assise chez moi à avoir des pensées négatives au sujet de certaines joueuses, à vouloir qu'elles jouent mal pour que les gens réalisent que c'était une erreur de ne pas m'avoir prise. »

Un Euro qui aurait pu se jouer sans elle

« Quand Beth avait 13 ou 14 ans, elle a marqué un triplé contre nous en six ou sept minutes »

Meado l’enragée

« Je dis à Beth que tu sauras que tu es en bonne voie lorsque les gens arrêteront de parler de ta forme et s'attendront à ce que tu sois toujours à ce niveau »

La renaissance sous Wiegman

Most goals scored for England under Sarina Wiegman: Beth Mead (20) Most assists provided for England under Sarina Wiegman: Beth Mead (13)MEADO. #WEURO2022 pic.twitter.com/m2JVPKg089 — William Hill (@WilliamHill) July 26, 2022

Cette saison, Beth Mead a explosé un record vieux de plus de 60 ans. En 1960-1961, Jimmy Greaves avait inscrit treize buts sous la tunique des, un record sur une saison avec la sélection anglaise. En 2021-2022, Mead a inscrit 20 buts avec les Lionnesses, en dix-huit apparitions.. À l’Euro, la meilleure buteuse du tournoi n’est qu’à une petite réalisation de faire tomber un autre record, celui du nombre de buts inscrits lors d’une même édition du championnat d’Europe, hommes et femmes confondus. Elle pointe aujourd’hui à six pions, auxquels il faut ajouter quatre caviars, pour l’instant à égalité avec Alexandra Popp, qu’elle retrouvera en finale. Ses buts décisifs ajoutés à ses célébrations pleines d’énergie, mais sans aucun sens, lui valent d’être la chouchoute du public anglais, qui a remplacé son traditionnelparAutrice d’un but et de deux passes décisives lors de la victoire 4-0 contre la Suède mardi dernier, qui qualifie l’Angleterre pour sa finale à Wembley, Mead est la première à prendre les mains de ses coéquipières pour entonner le fameux, repris massivement par les spectateurs présents. Évidemment, à l’issue de la rencontre, c’est elle qui quitte le terrain avec le trophée de joueuse du match, pour la seconde fois de l’Euro., lançait-elle tout sourire au micro de l’UEFA après la rencontre. L’ailière de 27 ans a volé la vedette à Ellen White, celle qui aurait dû être la star des Lionnesses, sans son explosion lors de cette compétition. En plus de marquer, Mead le fait bien. À son palmarès, elle compte un lob du pied droit, un slalom qu’elle conclut du pied gauche, une reprise de volée du gauche aussi, un crochet enchaîné avec un but… du gauche et un contrôle orienté du pied droit avant de marquer avec le même pied. L’attaquante d’Arsenal en oublierait presque son pied préférentiel : le droit. Un état de grâce qui lui vaut d’être encensée par Ellen White elle-même, pas jalouse du succès de sa coéquipière :Sa coéquipière en club et en sélection, Leah Williamson, ne veut, mais avoue qu’elle a étéSi Mead explose aujourd’hui, les chemins de sa gloire furent jusqu’alors pavés d’embûches. La principale intéressée reconnaît elle-même que si la Covid-19 n’avait pas contraint l’organisation de l’Euro à repousser la compétition d’un an, elle n’aurait certainement pas fait partie de la sélection., a-t-elle récemment raconté au. Williamson la décrit d’ailleurs comme. Victime d’une sale blessure au genou droit en 2019, elle peine à retrouver son niveau et à l’été 2021, la sentence tombe : Beth Mead est écartée des Jeux olympiques de Tokyo par la sélectionneuse Hege Riise, qui l’utilisait alors comme latérale. Une décision qu’elle avait très mal vécue., avait-elle détaillé.Celle qui est surnommée « Meado l’Enragée » (en VO) de l’autre-coté de la Manche est en effet connue pour son jeu rude. Née dans la campagne du Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre, elle est poussée vers le football par sa mère, qui cherche un exutoire pour cette boule de nerfs., avait averti l'entraîneur, le premier jour à son arrivée., a-t-elle raconté au site de la Fédération anglaise. Sa capacité à malmener les défenses masculines, mixtes puis féminines, lui permet de rejoindre le centre de formation du club local de Middlesbrough., se souvient Mick Mulhern dans les colonnes du, ex-entraîneur des Sunderland Ladies à qui Meado fait des misères en championnat junior.La serial-buteuse du Yorkshire rejoint donc la Women’s Super League 2 en 2011, équivalent du Championship féminin, où elle marque 23 buts en 23 matchs lors de sa première saison dans son nouveau club. Puis 30 pions en 28 rencontres la saison suivante, puis 15 lors de la saison 2014 (la saison se jouant jusqu’en 2016 sur une année civile, de mars à octobre), où lesremontent en première division.Bien qu’elle passe professionnelle avec cette promotion, Meado se résout à terminer sa licence à l’université de Teesside et obtient finalement un diplôme en développement du sport. Elle reste aujourd’hui une grande défenseure des footballeuses qui combinent le jeu et les études universitaires, et a lancé les « Beth Mead Scholarships » , des bourses permettant à quatre joueuses prometteuses de s'inscrire à des cours de premier ou de deuxième cycle à l'université de Teesside. À l’intersaison, elle accepte de retourner travailler comme barmaid dans un pub local en guise de remerciements envers les propriétaires, qui lui avaient fourni des fonds de sponsoring lors de ses premières saisons. Puis tout s’accélère pour celle qui occupe alors le poste de numéro 9. Lors de son premier match D1, à 20 ans, elle marque et obtient un penalty, permettant à Sunderland de s’imposer 2-1 contre Liverpool, champion en titre. Le 19 juillet 2015, sa vie a failli basculer du mauvais côté. En voulant éviter une biche qui traversait la route, son bolide fait trois tonneaux avant de finir dans le fossé. Elle s'en sort miraculeusement avec quelques bleus et des égratignures, puis retourne sur les terrains deux jours après pour claquer un triplé contre Chelsea, alors leader du championnat, dans une victoire nette 4-0.Élue jeune joueuse de l’année en 2016, elle pose ses valises à Arsenal à l’hiver 2017, après avoir marqué 77 buts en 78 matchs pour Sunderland en tant qu’avant-centre. Avec l’arrivée de la superstar néerlandaise Vivianne Miedema six mois plus tard, la numéro 9 de 22 ans est envoyée sur l’aile droite. Moins performante et obligée de se reconvertir en serial-passeuse, elle est sélectionnée avec l’Angleterre en avril 2018 par Phil Neville, l'ancienne star de Manchester United, avec qui les relations sont un peu tendues. Il l’accuse d’êtreet d’être seulementlorsqu’elle se rend à Whitley Bay, une station balnéaire du nord-est de l’Angleterre, pourL’arrivée de la sélectionneure néerlandaise Sarina Wiegman lui permet de renouer avec les Lionnesses. Élue joueuse de l’année à Arsenal, Beth Mead cumule 14 buts et 19 passes décisives en 40 matchs, remise en confiance avec l’arrivée de Jonas Eidevall sur le banc des, commentait l’entraîneur suédois juste avant l’Euro, lui qui l’a repositionnée dans une position plus axiale et lui a permis de retrouver son jeu explosif, en passant dans une tactique basée sur les contres. Un jeu très vertical que tente aussi d’instituer l’ancienne sélectionneure des Pays-Bas avec l’Angleterre, qu’elle est chargée d’emmener vers la victoire finale à l’Euro. Forcément, l’alchimie entre les deux femmes fonctionne., commente Beth Mead à son sujet.Depuis que Sarina Wiegman est sur le banc anglais, la numéro 7 a marqué 20 fois en 19 matchs et délivré 13 passes décisives.La serial buteuse admet aussi que sa non-sélection pour les JO de Tokyo a été un déclic pour elle :Une rage qu’elle dit avoir réussi à, mais qu’elle garde suffisamment en elle au moment de frapper dans la surface, dans ce qu’elle appelle son, explique-t-elle sereinement aujourd’hui.Vivant sa revanche de la plus belle des manières, l’attaquante révèle d’ailleurs n’avoirde vivre une telle compétition. Depuis, cet Euro a été rebaptisé le « Beth Mead Revenge Tour » (la tournée de revanche de Beth Mead en VF, ndlr) par les supporters anglais. En espérant que la tournée se conclut en apothéose à Wembley.