Sancho, le variant allemand

Ce mardi, l’Angleterre reçoit l’Allemagne à Wembley dans ce qui est, après le Belgique-Portugal de dimanche, l’autre affiche de gala des huitièmes de finale de l’Euro 2020. Un rendez-vous taillé pour Jadon Sancho, qui a quitté le Royaume à 17 ans pour devenir l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga au poste d’ailier droit. Pourtant, Gareth Southgate s’évertue à lui préférer à cette position le jeune Phil Foden. Face à des Teutons retors, le sélectionneur des Three Lions serait bien inspiré de filer les clés de son attaque à son seul joueur qui les connaît comme sa poche.

Angleterre Allemagne Diffusion sur

« Les joueurs allemands, je les connais dans les moindres détails »

England must have the best offensive line in Europe. Otherwise I cannot explain to myself why Jadon Sancho has yet played a minute at #EURO2020 so far. @Sanchooo10 has 114 goals/ass in 137 app for #BVB. He can definitely have an impact on every team. What’s wrong with Southgate? — Patrick Berger (@berger_pj) June 19, 2021

Loin des yeux, loin du cœur

La drôle de remarque formulée de but en blanc par le quotidien anglais The Evening Standard résume relativement bien tout le paradoxe qui entoure Jadon Sancho . Un joueur extrêmement talentueux pour son jeune âge (21 ans), aux statistiques flatteuses, candidat naturel à une place de titulaire au sein de l’attaque des, et qui s’apprête donc à rejoindre Manchester United pour plus de 90 millions d’euros, mais qui ne compte que six pauvres minutes de jeu dans un Euro qu’il a principalement observé depuis le banc, voire depuis les tribunes lors du premier match contre la Croatie. À l’approche du huitième de finale décisif de l’équipe d’Angleterre face à la dangereuse Allemagne, le brouillard l’entourant s’épaissit d’autant plus. Car si, avec ses quatre saisons de très haute volée en Bundesliga dans la besace, Sancho représente une option plus qu’évidente pour forcer la serrure allemande et décomplexer une attaque anglaise engourdie (deux buts seulement en trois matchs), absolument rien ne laisse à croire que Gareth Southgate lui laissera sa chance.Ce statut de, comme le disent si bien nos lointains voisins, du football allemand, Jadon Sancho est conscient qu’il peut le faire valoir. Dans le, émission audio quotidienne produite par l’équipe anglaise, l’ailier du Borussia a abordé la question :(Bellingham, son coéquipier à Dortmund, NDLR)Une qualité louée par son grand pote Marcus Rashford, dans l’épisode du podcast du lendemain :Plus que l’accent allemand dans son jeu, Jadon Sancho a aussi et surtout un gros CV à faire valoir. Dans les chiffres, alors que les ballons ont peiné à arriver jusqu’à Harry Kane dans de bonnes conditions lors des trois premiers matchs, il est le joueur anglais qui compte le plus de passes décisives sur les trois dernières saisons (60, précisément 20 par an). Cette saison, il a également marqué seize fois avec Dortmund, soit autant que Phil Foden, son premier concurrent au poste d’ailier droit, avec Manchester City, mais en douze matchs de moins (38 contre 50). Les qualités de percussion, de dribbles, de distribution, de déstabilisation de l’ailier anglais ne font tellement aucun doute de l’autre côté du Rhin que le choix de Gareth Southgate de se passer d’un tel argument offensif y fait se lever bien des sourcils :, écrit laPatrick Berger, journaliste pour la chaîne allemande Sport1, d’ajouter ironiquement sur Twitter, au lendemain du match entre l’Angleterre et l’Écosse que Sancho a intégralement passé sur le banc malgré le triste 0-0 :(...)Contrairement à Jack Grealish, rapidement intégré à l’équipe après qu’il a été massivement réclamé par le peuple britannique, Jadon Sancho n’a pas l’air d’être dans les petits papiers de son sélectionneur, qu’importe l’intensité avec laquelle le public le réclame. Ce ne sont pas les six pauvres minutes qu’il a jouées contre la Tchéquie, match pour lequel il lui avait préféré le plus jeune et moins expérimenté Bukayo Saka sur le côté droit, alors que Mount était indisponible et Foden sur le coup d’une suspension, qui rassureront quant à l’utilisation que son sélectionneur compte en faire. Les plus cyniques y verront peut-être un traitement de défaveur réservé à l’un des trois seuls joueurs de l’effectif de Gareth Southgate (avec Jude Bellingham et Kieran Trippier) qui ne défend pas les couleurs d’une écurie de Premier League. Les mêmes qui ont noté, assez justement d’ailleurs, l’absence dans le groupe d’un Fikayo Tomori très convaincant avec le Milan, quand Mings, Coady ou White ont été embarqués par Southgate. Heureusement pour Sancho, il reste un motif d’espoir : pendant qu’il passe son Euro tranquillement assis sur le banc des, il fait surtout parler par les chroniques rocambolesques de son transfert très attendu à Manchester United. Et si un retour outre-Manche était finalement le secret pour se faire une place dans le onze de l'Angleterre ?