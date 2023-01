Angers se défait difficilement de Strasbourg Koenigshoffen

Strasbourg Koenigshoffen 0-1 Angers

Strasbourg Koenigshoffen (5-3-2) : Schmittheissler - Traoré, Herceg, Mouakit, Touré, Loumouamou - Tine, Cherief, Isufi (Boujafaar, 83e), Haddaoui (Mba Faoui, 86e) - Schall (Kekambus, 65e). Entraîneur : Amar Ferdjani.



Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Rao-Lisoa (Valéry, 70e), Blažič, Camara, Doumbia - Mendy (Taibi, 75e), Bentaleb - Sima, Abdelli, Thioub (Hunou, 75e) - Salama. Entraîneur : Abdelaziz Bouhazama.

AL

Dans le duel des acronymes, le SCO a résisté au FCOSK06.À la Meinau ce samedi soir, Angers est difficilement venu à bout d'une vaillante équipe de Strasbourg Koenigshoffen (0-1) et a décroché son ticket pour les huitièmes de Coupe de France. Les Alsaciens font plutôt bonne impression en début de partie, mais se font surprendre par Blažič sur un corner, alors qu'il avait déjà trouvé le poteau sur l'action précédente. Le SCO trouve un nouveau montant par l'intermédiaire de Sima (22), puis n'aura plus grand-chose à se mettre sous la dent derrière, car Schmittheissler est impérial. En face, le FCOSK06 n'a peur de rien, mais négocie mal quelques contre-attaques.Au retour des vestiaires, les Angevins reculent et la Meinau prend vie, croyant de plus en plus à un exploit. L'entrée de Kekambus, meilleur buteur alsacien dans la compétition, fait un mal fou à la défense du SCO, qui commence à paniquer et doit s'en remettre plusieurs fois à un grand Bernardoni. Mais Strasbourg ne parvient pas à capitaliser durant son temps fort et se met logiquement à piocher physiquement. Jusqu'au bout, les hommes d'Amar Ferdjani tentent crânement leur chance, mais n'arriveront jamais à revenir.L'aventure de l'attachant petit poucet s'arrête donc en seizièmes de finale face à une petite équipe d'Angers, qui reviendra dès février en Alsace pour y défier le Racing, dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1.