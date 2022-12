Ajaccio dispose d'Angers

Ajaccio (4-4-2) : Leroy - Youssouf, Alphonse, Mayembo, Diallo - Nouri (Laci, 90e), Marchetti, Coutadeur, Belaili (Bayala, 71e) - El Idrissy, Touzghar (Moussiti-Oko, 77e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.



Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Valery, Blažič, Hountondji, Doumbia - Abdelli, Mendy - El Melali, Hunou (Thioub, 68e), Sima - Salama. Entraîneur : Abdel Bouhazama.

NDS

Quand ça ne veut pas...Le SCO a longtemps dominé, mais le SCO n’a pas su marquer, alors le SCO s’est incliné. Comme bien souvent cette saison, les Angevins ont fait preuve de trop de manque d’efficacité pour ne pas repartir bredouilles d'Ajaccio (1-0). Une défaite qui enfonce un peu plus les Scoïstes à la dernière place du classement alors que les Corses s’envolent loin de la zone rouge, pour l’instant. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le symbole de ce manque d’efficacité pourrait porter un nom : celui d'Adrien Hunou. La faute à une position de hors-jeu de Salama d’abord (7) et au poteau gauche de Leroy (18), ensuite. L'ancien Rennais avait de quoi s'arracher les cheveux pour cette reprise. Alors l’ACA sent bien qu’il y a un coup à jouer, et Belaili se fait faucher par Bernardo dans la surface. Et l’international algérien se charge lui-même d’ouvrir le score sur penalty (39).Au retour des vestiaires, le SCO ne dépose pas les armes et continue de pousser. Mais comme lors de la première période, rien n’y fait. La faute cette fois à un Benjamin Leroy en tenue de fête et repoussant les tentatives de Sima (53) et Salama (56). Le portier ajaccien peut même s’estimer heureux quand Thioub n’a pas le temps d’appliquer sa reprise et voit son ballon passer au-dessus des buts (87). Leroy et l’ACA peuvent souffler, ils viennent de s’extirper de la zone rouge. En face, Angers vient d’enchaîner une huitième défaite de suite en Ligue 1.Quoi de mieux que le début d'une nouvelle année pour (se) réveiller ?