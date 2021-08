Angers scotche Rennes

Angers (3-4-3) : Bernardoni - Manceau, I. Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Mangani (Ounahi, 77e), Doumbia - Boufal (Capelle, 76e), Fulgini, Cho. Entraîneur : Gérald Baticle.



Rennes (4-4-2) : Gomis - H. Traoré, Badé, Aguerd, Meling - Bourigeaud (Majer, 82e), Santamaria, Tait (Del Castillo, 73e), Sulemana (Camavinga, 46e) - Terrier (Guirassy, 46e), Abline (Omari, 46e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Le bel été d'Angers.Après un début de saison canon, le SCO a bouclé son mois d'août de la meilleure des manières, en s'imposant contre Rennes à la maison (2-0) pour s'installer provisoirement sur le fauteuil de leader avant Reims-PSG. Moins de 72 heures après son succès contre Rosenborg en Norvège (1-3) , le SRFC a rapidement compris que les hommes de Gérald Baticle n'étaient pas invaincus pour rien. Porté par un séduisant quatuor offensif (Sofiane Boufal, Mohamed-Ali Cho, Jimmy Cabot, Angelo Fulgini), Angers a posé des difficultés aux Rouge et Noir, qui auraient pourtant pu marquer les premiers si Matthis Abline, dix-huit ans et titulaire surprise, avait trouvé le cadre après une remise de Martin Terrier. Dix minutes plus tard, Nayef Aguerd a vu son but de la tête refusé pour une position de hors-jeu, laissant ainsi le SCO souffler et prendre le contrôle du ballon et de la rencontre. Plus conquérant et plus entreprenant que les visiteurs, Angers a cependant peiné à se créer des occasions franches dans le premier acte, le virevoltant Cho manquant le cadre et butant sur Birger Meling dans un cafouillage dans la surface.Le tournant du match a eu lieu avant la pause, quand Loïc Badé a écopé d'un second carton jaune après avoir naïvement accroché Boufal (43). Pas de quoi rassurer Bruno Genesio, qui a répondu à cette tuile en opérant trois changements au retour des vestiaires (Kamaldeen Sulemana, Terrier et Abline remplacés par Eduardo Camavinga, Serhou Guirassy et Warmed Omari). Surprise : Rennes s'est montré plus à l'aise en infériorité numérique grâce à un bloc plus haut. Problème : l'équipe bretonne a fini par craquer à l'heure de jeu à la suite d'une nouvelle mésentente entre Aguerd et Gomis - comme face à Lens lors de la première journée -, qui n'a pas résisté au pressing de Cho, offrant l'ouverture du score sur un plateau à Boufal. Un pion pour réveiller les tribunes angevines, qui ont pu remercier Bernardoni sur les deux grosses opportunités rennaises signées Guirassy et Omari. Et qui ont surtout pu exploser une deuxième fois en fin de partie, la fusée Cho venant crucifier Gomis et Rennes en deux temps. Un troisième succès en quatre journées pour le SCO, assuré de passer la trêve internationale sur le podium.Première défaite de la saison pour Rennes, et premières interrogations à 48 heures de la fin du mercato.