Angers s'écroule face à Strasbourg

Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani (Thioub, 82e) - Pereira Lage (Cho, 82e), Fulgini (Capelle, 62e), El Melali (Cabot, 46e) - Bahoken (Diony, 62e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Kawashima - Lala, Simakan (Liénard, 69e), Djiku, Carole - Sissoko, Ahoulou - Waris (Ajorque, 66e), Thomasson, Bellegarde (Chahiri, 66e) - Diallo. Entraîneur : Thierry Laurey.

Deux éclairs au bout de la nuit.Au terme d'un match sans guère de saveur, la doublette Habib Diallo-Ludovic Ajorque a permis à Strasbourg d'empocher sur la pelouse d'Angers un deuxième succès consécutif à l'extérieur dans le dernier quart d'heure.Un match qui n'a longtemps pas eu grand chose à offrir, coincé au milieu d'une semaine à trois journées jamais évidente à gérer pour deux effectifs manquant de profondeur. Les protégés de Thierry Laurey se présentent tout de même au stade Raymond Kopa forts de trois orgies offensives loin de leurs bases ces dernières semaines. Il n'en a rien été. Un premier frisson pour Bahoken, une frappe de Lala au-dessus et puis plus rien dans une première période placée sous le signe de l'ennui. Le temps fort ? Quand M. Dechepy est tout proche de rappeler les 22 acteurs pour sanctionner d'un penalty une main de Simakan – déjà deux fois fautif ce week-end contre Metz – après avoir pourtant déjà renvoyé tout le monde aux vestiaires.Sous le déluge, sur une pelouse de plus en plus difficile, le second acte démarre sous les mêmes auspices : peu de rythme, des décalages bien rares et une seule véritable occasion avec ce poteau, déjà pour Habib Diallo. Un partout en revanche côté blessures, tout d'abord avec une torsion de la cheville pour Fulgini, puis un pépin musculaire pour Simakan. Jusqu'à-ce qu'Habib Diallo ne vienne s'offrir son sixième but de la saison, certainement le plus beau, d'une frappe enroulée soudaine à l'entrée de la surface (). Dangereux seulement par Romain Thomas de la tête un peu plus tôt, le SCO ne reviendra pas. C'est même Ajorque, formé à Angers, qui met fin au suspense à l'orée du temps additionnel ().Strasbourg ferait mieux de jouer tous ses matchs loin de la Meinau.