Angers s'amuse, Nice s'arrache, Saint-Etienne maîtrise

Chaleur pour cette première journée de Ligue 1 : des buts sur tous les terrains, des scénarios affriolants et des belles réalisations, le championnat de France a régalé ce samedi soir. Angers a écrasé Bordeaux (3-1), Nice s'est imposé dans les tous derniers instants contre Amiens (2-1), Saint-Étienne a géré pour gagner à Dijon (1-2), Rennes a souffert face à Montpellier (0-1) et Toulouse doit déjà s'arracher après son nul arraché à Brest (1-1). Retour sur une soirée imprévisible.

Le renversement de situation de la soirée est à attribuer à Angers : alors que Bordeaux ouvre le score dans les tous premiers instants du match, le SCO déroule par la suite. En vingt minutes, les hommes de Christophe Moulin passent trois buts à un Bordeaux qui se délite progressivement. A la mi-temps, le match est déjà plié et le schéma se reproduit pendant la deuxième manche : Angers domine, Angers s'amuse (peut-être un peu moins quand Reine-Adelaïse se voit refuser pour un hors-jeu limite), Angers triomphe. En revanche, Bordeaux, extrêmement friable, peut (déjà) se faire du souci. «» : Du Bellay avait tout vu., comme le numéro de maillot de Mathias Pereira Lage, auteur de la masterclass de la soirée. Flavien qui ?Brest ouvre le score très vite et pense bien doubler l'écart en seconde période, quand les bretons obtiennent un penalty. Mais Charbonnier se rate et laisse la possibilité aux toulousains de revenir. Le karma ne tarde pas à frapper : les violets poussent dans les deniers instants du match et finissent par trouver l'ouverture, à la toute fin du temps réglementaire. Allez, plus que 40 points à trouver pour les deux équipes., comme le montant claqué par Toulouse pour se payer Koulouris, sauveur sur ce match.Saint-Etienne a vite imposé son rang sur la pelouse de Dijon. Les Verts mènent deux buts à zéro dès la 11minute de jeu. Le match s'équilibre par la suite, en atteste la réduction du score de Tavares à la demi-heure de jeu, mais l'équipe de Ghislain Printant gère son avance. En deuxième mi-temps, les débats se calment et si Dijon pousse, les Verts, solidaires, tiennent bon. Tant mieux pour Sainté, qui commence bien sa saison et confirme ses prétentions. Bon, par contre, Dijon galère déjà., comme le nombre de recrues stéphanoises alignées ce soir, capitales dans le succès des Verts. De bonheur.Soirée difficile pour Rennes, mais soirée réussie. Car s'il domine la première mi-temps et obtient logiquement l'ouverture du score en tout début de match grâce à Jérémy Morel (eh oui!), le club breton souffre en seconde période. Rennes concède un penalty, Delort tire, Salin s'interpose et réalise une double parade de tous les diables. Tait est expulsé, tant pis, ses coéquipiers tiennent malgré la pression montpelliéraine. Dolly allume un pétard, la barre l'éteint. L'essentiel est en poche : les Rouge et Noirs ont la baraka et tiennent leurs trois points., comme le nombre de penalty arrêté par Romain Salin ce soir... et le nombre de match désormais joué par le portier avec son club formateur.Chaleur en fin de match à Nice, croit tout perdre à la 81e minute de jeu, quand Akolo égalise pour Amiens. Pourtant, Nice avait dominé les débats et logiquement mené après l'ouverture du score de Herelle à la demi-heure de jeu. Chaleur d'autant plus quand dix minutes plus tard, Dante saute plus haut que tout le monde pour offrir ses trois premiers points aux Aiglons. La Côte d'Azur est belle., comme l'âge de Dante, toujours aussi précieux à Nice.