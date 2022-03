Angers retrouve le goût de la victoire contre Brest

Angers (3-5-2) : Mandrea - Traoré, Thomas, Ebosse - Pereira Lage (Taïbi, 88e), Mendy (Mangani, 79e), Capelle (Bamba, 88e), Bentaleb, Doumbia - Boufal (Jakolis, 90e+2), Bahoken (Cho, 79e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Brest (4-4-2) : Bizot - Duverne, Chardonnet, Hérelle, Uronen (Faussurier, 84e) - Honorat, Belkebla, Agoumé, Del Castillo (Belaïli, 46e) - Mounié (Le Douaron, 61e), Cardona (Satriano, 61e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Ouf.La série est enfin terminée pour Angers, qui restait sur sept défaites consécutives. Les Scoïstes ont enfin vaincu le signe indien en faisant chuter Brest au stade Raymond-Kopa grâce à un penalty de Boufal.Gérald Baticle avait lancé les grandes manœuvres avant cette rencontre, titularisant notamment Mandrea dans les cages à la place d'un Petković fautif face à Reims la semaine passée. Remontés comme des coucous, les locaux prennent leur adversaire à la gorge dès les premières minutes dans le sillage d'un Boufal très remuant, inquiétant Marco Bizot à plusieurs reprises. En face, Brest est dépassé et ne se montre dangereux que sur une tête de Chardonnet à la suite d'un corner. Juste à côté (19). Les Bretons cèdent finalement. Capelle se projette dans l'axe et subit la faute d'Agoumé à l'entrée de la surface, donnant l'opportunité à Boufal d'ouvrir le scoreAprès le repos, les Noir et Blanc sont tout proches de doubler la mise, mais Bizot réussit l'arrêt sur la frappe en pivot de Capelle (50). Mais peu à peu, lesprennent le contrôle du match face à des Angevins sur le reculoir. Malgré tout, Belaïli, Mounié et consorts peinent toujours autant à se procurer de véritables occasions et rentrent donc dans le Finistère sans le moindre point, malgré une déviation vicieuse de Chardonnet au bout du temps additionnel (90+4). Bonne nouvelle pour Angers, qui respire de nouveau, alors que Boufal avait manqué le but du week-end d'un rien avec un lob lointain retombé juste au-dessus de la barre (86), juste avant que Bizot ne prive Mohamed-Ali Cho du break (88).La trêve s'annonce plus douce tout à coup dans le Maine-et-Loire.