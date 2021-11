Angers mange les Merlus

Angers SCO (3-5-2) : Petković - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Ounahi, Mangani, Capelle (Mendy, 81e), Doumbia (Ebosse, 82e) - Boufal, Cho (Bahoken, 74e). Entraîneur : Gérald Baticle.



FC Lorient (5-3-2) : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Pétrot, Loric (Bourles, 90e) - Le Fée, Abergel, Boisgard (Laurienté, 72e) - Moffi (Ouattara, 86e), Grbić (Soumano, 86e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

LT

De la flotte, et alors ?Ce sont les locaux qui se sont le mieux accommodés de la pluie angevine, en dominant les Lorientais. Plus entreprenant et dominateur, Angers se serait également imposé aux points si cette rencontre avait été un match de boxe. C’est Sofiane Boufal qui a été le plus remuant en première période, obligeant Paul Nardi à s’employer (3, 21). Le dernier rempart breton a ensuite encore détourné une belle tête juste avant la pause, renvoyant les deux formations dos à dos à la mi-temps.Mais après un quart d’heure soporifique en seconde période, Boufal a réveillé tout le monde. D'abord en se craquant complètement, envoyant sa frappe bien au-dessus des buts (61). Puis en déposant une merveille de ballon sur coup franc, mal exploitée par Ounahi et Traoré (64). Pour concrétiser cette domination, Angers s’en est finalement remis à Thomas Mangani qui a pulvérisé la lucarne avec son pied gauche sur un penalty provoqué par Samuel Loric. Encore vaincus, les Merlus n’ont plus gagné en championnat depuis deux mois.Une série noire qui s’allonge même à quatre mois, à l’extérieur.