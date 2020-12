Angers frustre Saint-Étienne

Moulin - Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Camara (Rivera, 89e), Neyou, Boudebouz (Aouchiche, 73e), Bouanga (Gourna-Douath, 89e) - Hamouma (Abi, 73e), Nordin (Khazri, 59e). Entraîneur : Claude Puel.



Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly, Mangani (Capelle, 82e) - Pereira Lage (Cho, 73e), Fulgini (Bobichon, 82e), Cabot (El Melali, 67e)- Bahoken (Diony, 73e. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Face à Angers, Saint-Étienne a retrouvé des couleurs, mais pas le chemin de la victoire. Tenus en échec par des Angevins toujours aussi costauds, les Verts signent un onzième match sans succès.Dans leur Chaudron, les Verts mettent les bons ingrédients d’entrée. Angers répond par un pressing tout terrain. Et s’il faut attendre la dixième minute pour voir une frappe - de Nordin, à côté -, on sent que les deux équipes sont là pour jouer. En confiance, le SCO régale sur plusieurs phases de possession qui rappellent que les Angevins ne sont pas septièmes de Ligue 1 pour rien. Mais c’est bien l’ASSE qui pense ouvrir le score grâce à Bouanga, finalement hors jeu (17). Dans la foulée, Boudebouz place son petit pont habituel pour s’ouvrir un angle à 25 mètres, mais dévisse. Le SCO répond enfin par Jimmy Cabot, auteur d’un contrôle orienté zidanesque dans la surface, mais écœuré par Jessy Moulin (28). Quelques instants plus tard, le même Cabot se montre trop honnête sur un accrochage avec Kolodziejczak dans la surface, tout heureux de ne pas concéder un penalty. Cette première période rythmée s’achève avec quelques occasions de part et d’autre, notamment une frappe de Boudebouz contrée par Bouanga devant un Bernardoni battu (35).Le couteau entre les dents, le SCO revient sur la pelouse, et une tête de Fulgini pousse Moulin à la parade, assisté par son poteau (46). Bouanga répond par un slalom solitaire, mais lui aussi est calmé par une parade du portier adverse (51). Les occasions se succèdent, et Bernardoni brille encore sur un pétard de Neyou (57). Il est ensuite tout heureux de voir le coup de casque de Moukoudi raser son poteau (58), comme celui de Kolodziejczak (67). Volontaires, mais imprécises, les deux équipes se rendent coup pour coup, et les deux coachs lancent leurs dernières cartouches. Sans succès. La fin de match est une succession d'opportunités mal jouées ou gâchées, entrecoupées de fautes de part et d'autre. Au bout du temps additionnel, Neyou est tout proche de délivrer Sainté, mais Bernardoni répond encore présent. Le fameux « bon 0-0 » se dessine, et Saint-Étienne s'en contente même s'il porte à onze sa série de matchs sans victoire.L'art de voir le Vert à moitié plein.