Angers flanche, Lille se reprend et Montpellier coule Amiens

Angers s'est fait retourner à Nice (3-1), mais Bordeaux n'en a pas vraiment profité en se faisant reprendre in extremis à Reims (1-1). C'est plutôt le MHSC, de nouveau irrésistible à la Mosson, qui se place au quatrième rang face à une équipe amiénoise qui prend une nouvelle claque (4-2). Dans le match de la peur, Nîmois et Messins avancent doucement avec un point chacun (1-1). Enfin, le LOSC a retrouvé le goût de la victoire en tenant face à Dijon (1-0).

Les 75 ans du LOSC, célébrés en présence d'invités d'honneur et avec un joli maillot rétro , n'ont pas été de tout repos pour les Dogues actuels. Qui ont passé 45 minutes à suer et à buter sur Alfred Gomis, quand leur but n'était pas simplement refusé par l'arbitre assistant (30). Ce n'est que dans le temps additionnel du premier acte que Jérémy Stinat, après de longues minutes de tergiversation à la suite d'un geste maladroit de Fouad Chafik, a fini par indiquer le point de penalty : une première contre le DFCO cette saison.Victor Osimhen ne s'en est pas ému et a renoué avec le tremblement de filets, près de deux mois après en championnat (45+6). Très timide, Dijon a tout de même failli surprendre le LOSC mais Jhonder Cádiz a tapé le montant aux alentours de l'heure de jeu et Chouiar n'a pas échappé au drapeau levé. À l'arrivée et dans la douleur, les hommes de Christophe Galtier respirent après trois rencontres sans succès et se remontent le moral à la suite de une nouvelle désillusion européenne Amiens sert deaux autres équipes de Ligue 1 en ce moment, et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Après une première tête sur Régis Gurtner, Damien Le Tallec trouve la faille avec l'aide de Vitorino Hilton et de la barre sur un deuxième coup de casque (14). La belle reprise de volée gagnante de Gaëtan Laborde est refusée d'un rien (42), contrairement au plat du pied de Gaël Kakuta dans le but vide au bout d'un centre d'Haitam Aleesami (44) : oui, pour une fois, Geronimo Rulli se troue.La réussite quitte rapidement les Picards, lorsque Juan Ferney Otero se montre dangereux vis-à-vis de Vitorino Hilton et voit rouge (53). La tuile : en supériorité numérique, les Héraultais s'envolent grâce à un coup de patte de Téji Savanier et un coup de casque de Laborde (64), une merveille de missile d'Andy Delort (68) et un quatrième pion signé Florent Mollet (72). La réduction du score, pleine de courage, du jeune entrant Jack Lahne (86) sera anecdotique. Une certaine idée de la violence : le MHSC, c'est dix réalisations sur les trois dernières sorties à la maison. Mais Amiens fait mieux en un sens, avec ses onze pions mangés en autant de rencontres de championnat.Deuxième de Ligue 1, Angers est sur un petit nuage et ça provoque des choses quasi-paranormales. Comme sur l'ouverture du score : contrôle porte-manteau de Romain Thomas, puis enchaînement technique exceptionnel d'Angelo Fulgini (22). Les sifflets niçois provoquent une réaction des Aiglons, qui se réveillent et se mettent à poser leur jeu.Arnaud Lusamba égalise d'abord, grâce à une partie du corps non identifiée et au terme d'un joli mouvement (39). Puis, le Gym offre un récital collectif encore plus raffiné après la pause pour le deuxième but signé Myziane Maolida (53). Un but est refusé très tardivement à Rachid Alioui (69), et le singulier Kasper Dolberg fait le break en trouvant la lucarne (90). Une chute pas idéale pour le SCO, avant d'accueillir l'OM dans trois jours.Tout le monde a besoin de points alors on partage ce samedi, Metz (désormais 17) et Nîmes (19) grattant tous les deux une petite place. Après une balle parade d'Oukidja devant Ripart (9), la réponse de Bernardoni se fait sur un coup franc d'Adama Traoré quelques secondes plus tard.Finalement, c'est la gâchette Habib Diallo qui éteint les Costières avec son arme préférée : la tête . Ça fait neuf pour l'artificier des Grenats, qui pense doubler dans la foulée avant que le drapeau ne se lève (35). En délicatesse avec son genou, le chien fou Ripart parvient à ramener tout le monde à égalité (61). On se contentera de ça, dans ce match de cancres.Belle occasion manquée pour les Girondins, alors que tout avait bien commencé : titularisé pour la deuxième fois de suite dans le onze des Girondins, le crack Josh Maja (vingt ans) en profite pour inscrire son troisième but de la saison toutes compétitions confondues. Certainement le plus beau : sur un centre en retrait d'Aurélien Tchouaméni, l'international nigérian s'élève et dévie du talon pour caresser le petit filet opposé (27). C'est ensuite les montagnes russes pour Alaixys Romao, qui fait trembler les ficelles en position illicite (37) et prend une deuxième biscotte à vingt minutes du terme (72). Ça ne pose pas de souci à Boulaye Dia, qui reprend tranquillement un centre de Suk Hyun-jun dans le temps additionnel. Bon samedi soir, chacun chez soi.