Angers fête Noël en dégustant l'OM

Cueilli d'entrée de jeu par un but de Mathias Pereira Lage, l'Olympique de Marseille n'aura jamais réussi à renverser le SCO d'Angers, au stade Raymond-Kopa ce mercredi soir (2-1). Avec un seul point pris sur leurs trois derniers matchs de Ligue 1, les Phocéens partent en vacances l'esprit un peu lourd.

1

La folie Diony(sos)

Payet, un réveil en deux temps

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas (Pavlović, 85e), Doumbia - Coulibaly, Mangani - Capelle, Fulgini (Bobichon, 79e), Pereira Lage (El Melali, 94e) - Diony (Cho, 79e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sakai (Khaoui, 46e), Álvaro, Ćaleta-Car, Nagatomo (Strootman, 74e) - Rongier, Kamara - Germain (Henrique, 61e), Cuisance (Thauvin, 61e), Payet - Benedetto (Aké, 74e). Entraîneur : André Villas-Boas.

André Villas-Boas avait fixé à ses joueurs un objectif de huit à douze points à prendre sur les quatre derniers matchs de l'année civile. Ses ouailles n'en auront finalement pris que quatre. La faute à une dernière défaite, subie dans le froid, la pluie et le vent glacial du stade Raymond-Kopa, ce mercredi à Angers (2-1). Face à des Angevins parfaitement entrés dans leur match, et auteur d'une première mi-temps de grande qualité, les Marseillais se sont longtemps montrés apathiques. Leur sursaut à vingt minutes de la fin aura été insuffisant pour les empêcher de concéder un troisième match consécutif sans victoire, pour finir une cuvée 2020 sur courant alternatif.Privé notamment de Jordan Amavi et Morgan Sanson (blessés), ou encore de Pape Gueye (suspendu), Villas-Boas décide en plus de ça d'offrir du temps de jeu à Valère Germain, et de reposer Florian Thauvin, sur le banc au coup d'envoi. Sauf que le plan dufait rapidement pschitt. Sur la première incursion angevine dans le camp marseillais, Loïs Diony, excentré sur la droite de la surface, remet dans l'axe. Rongier se manque, mais pas Mathias Pereira Lage, tout heureux d'ouvrir le score et d'inscrire son troisième pion cette saisonEt pas question de s'arrêter en si bon chemin pour les gars de Stéphane Moulin, tout proches de doubler la mise grâce à Fulgini, dont la frappe au bout d'un contre éclair fuit le poteau de Mandanda (13). Une simple maladresse, que n'imite pas Diony. Sur un ballon anodin devant la surface, l'ancien Stéphanois réalise un enchaînement de grande classe et termine par une frappe en pivot qui ne laisse aucune chance au portier marseillais. Même s'il tient le ballon, l'OM n'y est pas. La preuve, il faut attendre la 45minute pour voir le premier tir phocéen (une tête de Ćaleta-Car sur corner), évidemment pas cadré.Sûrement excédé par le manque d'allant offensif de ses poulains, AVB surprend tout le monde à la pause : Sakai sort, Khaoui entre à un atypique poste de latéral gauche, et Nagatomo bascule à droite. Mais là encore, le coup tactique du Portugais n'a pas l'effet escompté, et il faut attendre une petite vingtaine de minutes pour voir une première tentative flottante de Dimitri Payet titiller le haut de la cage de Bernardoni (64). Un peu long, mais ça valait le coup d'attendre. Car cette occasion symbolise le réveil marseillais, renforcé par un penalty obtenu sur une main de Pereira Lage... que l'ancien portier troyen détourne devant le Réunionnais (71).Rien ne va pour le numéro 10 marseillais, jusqu'à un quart d'heure du terme. Après avoir tout raté ou presque, le meneur de jeu adresse un centre pour Valentin Rongier qui, depuis l'extérieur de la surface, catapulte une tête dans la lucarne d'un Paul Bernardoni crucifié. Une petite prouesse et un premier but pour l'ancien Nantais sous le maillot marseillais, arrivé cependant un peu trop tard. Après un dernière tête ratée du jeune Marley Aké, seul aux six mètres, sur un dernier corner au bout du temps additionnel (90+5), les Olympiens terminent leur année de la pire des façons. La bûche aura un arrière-goût de salé.