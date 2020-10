Angers fait chuter Rennes

Trois jours après un nul frustrant face à Krasnodar en Ligue des champions, Rennes s'est fait surprendre par Angers à la maison (1-2). La fin d'une invincibilité de dix matchs en championnat pour les Bretons, qui laissent un SCO méritant revenir à deux unités d'eux au classement.

Le SCO en costaud

Rennes (4-3-3) : Gomis - H. Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert (Dalbert, 71e) - Camavinga (Terrier, 61e), Nzonzi, Tait (Bourigeaud, 82e) - Doku, Hunou (Guirassy, 61e), Gboho (Del Castillo, 71e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Angers (4-3-3) : Bernardoni - Ebosse, I. Traoré, Thomas, Manceau - Fulgini, Amadou, Mangani - Cabot (Thioub, 71e), Bahoken (Diony, 81e), Boufal (Bobichon, 71e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Trois jours après les étoiles de la Ligue des champions , Rennes devait se remettre la tête dans le quotidien de la Ligue 1. À la maison, l'équipe bretonne devait mettre fin au ronronnement (trois matchs nuls d'affilée toutes compétitions confondues) en s'imposant contre l'inconstant Angers. Sauf que le SCO s'est présenté au Roazhon Park en conquérant pour faire tomber le SRFC (1-2), qui était invaincu en championnat depuis dix rencontres.Sous le coup d’une procédure disciplinaire après Krasnodar et en attendant le couvre-feu en Ille-et-Vilaine, Rennes ne boude pas son plaisir de profiter une dernière fois d’une enceinte garnie par 5000 supporters. Dans les tribunes, le respect de la distanciation sociale est de rigueur mais pas sur la pelouse. La bande de Julien Stéphan, qui a opéré cinq changements dans son onze, se décide à mettre du rythme d’entrée pour bousculer les Angevins. Beaucoup d’intensité, beaucoup d’efficacité : le centre de Truffert est repris par Tait au second poteau, Bernardoni relâche le ballon et offre l’ouverture du score sur un plateau au renard des surfaces Hunou. Pas de quoi décourager le SCO, qui répond au réalisme rennais dix minutes plus tard quand Boufal voit sa frappe déviée par le capitaine Da Silva dans ses propres filets. Un tir, un but, c’est le credo de cette première demi-heure. Si les flèches Gboho et Doku (première titularisation) sont explosives, Rennes peine à se montrer dangereux, à l’image de la tentative désespérée de Traoré (40). Pire, Angers et Boufal posent des problèmes à une défense rennaise fragile, et sauvée par Gomis face à Bahoken (43). Les Bretons peuvent souffler.L’accalmie dure le temps de l’entracte, même si Rennes revient sur le terrain avec la volonté d’imposer un pressing haut aux gars de Moulin, qui ne flanchent pas sur la tête hors cadre d’Aguerd (48). Seulement, les Rouge et Noir manquent d’équilibre et sont mis en danger sur chaque incursion angevine. Il faut attendre une mésentente entre Da Silva et Gomis pour voir les locaux perdre pied : sur un long ballon de Traoré, Fulgini profite de cette erreur pour lober le portier rennais et donner l’avantage au SCO. Loin d'être séduisant collectivement, le SRFC ne trouve aucun moyen de sonner la révolte pour renverser un adversaire solide et supérieur dans le jeu. La preuve, les occasions sont angevines, et Boufal voit Gomis lui enlever la balle du 3-1 (60), avant que l'international marocain ne contre la tentative de Mangani (63). En manque d'inspiration, les Rennais se montrent incapables de prendre le contrôle d'une partie qui leur échappe presque définitivement quand Bahoken (75) et Thioub (78) mettent le bazar dans une défense à l'agonie. Les visiteurs ne se mettent pas à l'abri, mais voient Bourigeaud et Doku gaspiller les dernières cartouches bretonnes (84, 88). Grosse performance pour le SCO, qui se hisse provisoirement à la 6place au classement. Pas de nouvelle procédure disciplinaire pour Rennes, mais une défaite inquiétante avant les prochaines échéances.