Angers et Reims restent muets

Reims (4-1-4-1) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, De Smet (Konan, 83e) - Cassama - Mbuku (Kutesa, 87e), Cafaro (Doumbia, 78e), Chavalerin, Berisha - Dia (Touré, 78e). Entraîneur : David Guion.



Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Bamba, Pavlović, Thomas, Doumbia - Mangani (Amadou, 70e), Coulibaly - Capelle (Boufal, 70e), Bobichon, Thioub (El Melali, 82e) - Diony (Cho, 70e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Angers fait front, et Reims ne trouve pas la faille de l'armure. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait résumer ce Reims-Angers, qui se termine sur un bon vieux 0-0 des familles.La série de onze matchs consécutifs sans victoire pour Angers en terre rémoise commence à faire du stade Auguste-Delaune le chat noir du SCO.Si ce sont les Rémois qui produisent du jeu en début de rencontre, ou en tout cas essayent, le coulissage des visiteurs est terriblement bien huilé pour qu'ils puissent accéder à la forteresse angevine. Une seule frappe cadrée en première période, celle de Bobichon à 25 mètres, beaucoup trop molle pour inquiéter Rajković (39). Une seule occasion presque franche, celle de Dia qui referme son ciseau au mauvais moment à la réception d'une belle transversale de Chavalerin (18).Au retour des vestiaires, l'étau se desserre, et Bobichon suit bien une première tentative de Thioub, mais le gardien serbe du Stade de Reims file vite au sol pour détourner (58). Mangani sent Bobichon bouillir, alors il lui envoie un corner sortant sur sa patte droite, repris d'une demi-volée avec rebonds qui termine dans le petit filet (59). Pavlović se jette corps et âme pour sauver la forteresse angevine de Boulaye Dia, avant que Chavalerin en profite pour lober Bernardoni, mais le faux vieux de la Ligue 1 ne se laisse pas avoir (66).Finalement, la clé a été mise sous le paillasson et personne ne l'a retrouvée. Épées rangées, 0-0, score final. Reims confirme malgré tout sa bonne deuxième partie de saison et n'a perdu qu'une seule fois sur ses neuf derniers matchs.