Angers et Nantes dansent sans conclure

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Šabanović, Hountondji, Blažič, Doumbia - Mendy, Capelle (c) (Taïbi, 81e) - Thioub (Jakolis, 63e), Ounahi, Hunou - Diony (Salama, 63e). Entraîneur : Gérald Baticle.



Nantes (3-4-1-2) : Lafont (c) - Appiah (Fábio, 71e), Girotto, Pallois - Coco (Corchia, 78e), Sissoko, Chirivella, Merlin - Blas (Moutoussamy, 78e) - Guessand (Mostafa Mohamed, 71e), Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Alban Lafont et Paul Bernardoni donnent déjà le ton.Dans le nouveau stade Raymond-Kopa, Angevins et Nantais se sont neutralisés (0-0) dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Une rencontre sans but, malgré 30 frappes et 90 minutes de bon acabit.En première, le FCN a pu compter sur un Alban Lafont impérial sur un enroulé en pleine course signé Pierrick Capelle (3), une déviation malheureuse de son défenseur Andrei Girotto (9), un face-à-face avec le remuant Adrien Hunou (21) ou les frappes du percutant Azzedine Ounahi (24& 45). Timides, les Canaris ont vu leur sprinteur Moses Simon rater la cible sur une tête compliquée (29), tandis que Loïs Diony croisait trop, en angle fermé (36Après la pause, Ludovic Blas s'est essayé (47& 59) et Ounahi a continué avec sa malchance (51& 72). Pendant ce temps, là, Simon a continué de distribuer, mais Marcus Coco a vendangé (67), puis Ludovic Blac a buté sur un excellent Paul Bernardoni avant que Miha Blažič n'empêche Evann Guessand de signer son premier pion en jaune et vert . Le portier angevin s'est également illustré sur une volée de Nicolas Pallois (70), tout comme Lafont devant un Amine Salama en feu (74). En fin de match, l'entrant Marin Jakolis a eu deux cartouches sans les concrétiser (84& 87) et Waniss Taïbi a raté la balle de match après un cafouillage (90).Peut-être la dernière apparition de Blas sous le maillot nantais

