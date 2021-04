Angers et Montpellier se séparent en copains

Angers (4-4-1-1) : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia - Capelle, Amadou (Diony, 65e), Mangani, Bobichon (Fatar, 85e) - Fulgini - Bahoken. Entraîneur : Stéphane Moulin.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Sambia, Hilton, Congré, Cozza (Ristić, 77e) - Chotard (Le Tallec, 77e), Ferri - Laborde, Mollet, Mavididi (Wahi, 86e) - Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Un partout, balle au centre.Au terme d'un match longtemps peu animé, Angers et Montpellier se quittent sans avoir pu se départager. Bahoken a répondu à Mavidi, et les Héraultais pourraient voir l'Europe s'éloigner. Une rencontre qui a attendu la seconde période, avant de réellement se lancer. Car auparavant, Montpellier n'avait clairement pas encore appuyé sur «» et les rares situations angevines manquaient de tranchant. Ibrahim Amadou s'est bien essayé bien par deux fois pour inquiéter Bernardoni (23, 31), tout comme Antonin Bobichon (37). Heureusement, le réveil était bien réglé pendant la pause pour mettre fin à la sieste.Réveillé, Montpellier a en effet mordu dès la reprise : un ballon prolongé au second poteau par la tête du malheureux Traoré, et Mavididi a terminé de près de la tête. Angers a alors accusé le coup et Andy Delort fut tout proche d'en profiter pour plier l'affaire, mais a finalement fait preuve d'un incroyable déchet dans la finition (68, 72). Colère pour Der Zakarian, surtout quand Vitorino Hilton s'est troué et a permis à Bahoken de ramener Angers dans la partie après une déviation de la tête de Diony. Pour terminer, Laborde (80), Fulgini (83) et Delort (89) ont chacun leur tour manqué l'opportunité de faire gagner leur équipe dans une fin de match enfin plaisante.Les bons comptes font les bons amis.