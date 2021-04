Angers dompte Sedan

Sedan 0-1 Angers

Sedan (4-3-3) : Lembet - Harvey, Basimba (Merabti 86e), Matondo, Senzemba - Dahchour (Borgniet 77e), Calvet, Quarshie (Misiatu 86e) - Bekhechi (Mendy 65e), Ramalingom, Geran (Kubota 77e). Entraîneur : Olivier Saragagli.



Angers (4-2-3-1) : Butelle - Manceau (Bamba 65e), Pavlović, R.Thomas, S.Doumbia - Amadou, Mangani - Bobichon (Thioub 73e), Fulgini, Capelle (Fatar 89e) - Bahoken Entraîneur : Stéphane Moulin.

Rumilly-Vallières 4-0 Le Puy Foot 43

Pas de miracle du côté des Ardennes.De retour en huitièmes de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 2009, Sedan n’a pas su déjouer la loi du plus fort. L’équipe de National 2 a buté face aux hommes de Stéphane Moulin, décidés à offrir une belle fin de saison à leur coach pour sa dernière saison sur le banc angevin. Malgré une bonne entame, les Sangliers tombent dès la première situation dangereuse du SCO. À quarante mètres du but, Fulgini distille une longue passe lumineuse vers Manceau, qui prend Geran de vitesse et ajuste du droit pour son premier but de la saison. Derrière, Mangani et compagnie posent le pied sur le ballon et gèrent tranquillement leur avance au tableau d’affichage. Au retour des vestiaires, les Sangliers sortent cependant le groin. Ramalingom manque d’abord le cadre (46), puis Harvey loupe une nouvelle gâchette (57) et Bekhechi se troue dans la finition (62). En fin de match, Olivier Saragagli tente tout en lâchant toutes ses bêtes dans la bataille, mais Angers tient bon.Les quarts et le trophée de chasse sont pour le SCO.