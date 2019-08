Angers dégage l'OL du podium, tonnerre sur Brest

Vainqueur facile de Dijon (2-0), le SCO est troisième provisoire de Ligue 1 et a profité du faux pas de Lyon, accroché en fin d'après-midi par Bordeaux. De son côté, Nîmes a éparpillé Brest (3-0), alors que Nantes a enchaîné contre Montpellier (1-0) et que Toulouse a écarté Amiens (2-0). Pas de secousse, mais des validations.

Le point banderole : Femme sans sifflet, stade sans idée.

Butelle - Bamba, Traoré, Thomas, Aït Nouri - Mangani, Santamaria - El Melali (Thioub, 80e), Capelle, Pereira Lage (Ninga, 58e) - Alioui. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Rúnarsson - Coulibaly (Mavididi, 40e), Ecuele Manga, Aguerd - Alphonse, Amalfitano, Ndong, Marié (Lautoa, 20e), Muzinga - Baldé, Sammaritano (Mendyl 76e). Entraîneur : Stéphane Jobard.

Le point banderole :

Petite pensée des Ultras toulousains pour Pascal Dupraz @CoachDupraz #TFCASC pic.twitter.com/IRtJSqETg8 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) August 31, 2019

Reynet - Moreira, Amian, Diakité, Sylla - Boisgard (Sidibé, 67e), Vainqueur, Makengo (Said 78e) - Dossevi, Koulouris, Gradel (Leya, 87e). Entraîneur : Alain Casanova.



Gurtner - Jallet, Calabresi, Blin, Lefort, Aleesami - Kakuta, Zungu (Cornette, 72e), Gnahoré (Konaté, 62e), Akolo (Timité, 82e) - Guirassy. Entraîneur : Luka Elsner.

Le point banderole :

Nous faire la leçon sur la prétendue homophobie de nos tribunes après être allé promouvoir le sport français au Qatar ? Vous nous prenez pour des cons ! #FCNMHSC pic.twitter.com/rTTEeJGK6b — CyrilD44 (@CyrilD44) August 31, 2019

Lafont - Fábio, Girotto, Pallois, Traoré - Touré, Abeid - Bamba (Moutoussamy, 90e+3), Louza (Benavente, 82e), Simon - Coulibaly. Entraîneur : Christian Gourcuff.



Rulli - Pedro Mendes, Hilton, Congré - Souquet, Le Tallec (Ristić, 87e), Ferri, Oyongo - Laborde, Mollet (Dolly, 77e), Delort (Camara, 87e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Le point banderole :

Bernardoni - Alakouch, Briançon, Martinez, Miguel - Ferhat, Deaux, Valls (Sarr, 85e), Philippoteaux (Denkey, 90e+2) - Duljević (Fomba, 57e), Ripart. Entraîneur : Bernard Blaquart.

Larsonneur - Faussurier, Castelletto, Chardonnet, Perraud - Court (Autret, 75e), Diallo, Battocchio (Cardona, 46e), Lasne, Grandsir (Belkebla, 46e) - Charbonnier. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

Bordeaux, Metz, et maintenant Dijon, ce qui fait un chouette 100% de succès à domicile cette saison pour le SCO, qui n'a pas trop eu à forcer pour dépiauter un Dijon en vrac (2-0). Assez délicieux lorsqu'on sait qu'à pareille époque, la saison dernière, les Angevins étaient au fond du seau (trois défaites en trois matchs en août). Comme face à Metz le week-end dernier, les hommes de Stéphane Moulin ont envoyé du jeu, de l'intensité et ont également profité des malheurs de Jobard, qui a perdu deux pions (Marié, Coulibaly). Résultat, les Dijonnais ont logiquement plié en seconde période, d'abord sur un CSC affreux inscrit par Muzinga, puis sur une tête d'El Melali. 0+0+0+0 : putain de moutarde.Affiche la moins excitante du soir sur le papier, ce Toulouse-Amiens marquera les esprits par un chiffre : pour la première fois depuis le mois d'avril 2018, le Téfécé a réussi à remporter un match à domicile par plus d'un but d'écart. Vous l'aurez compris : la guigne continue pour Luka Elsner, qui enregistre une deuxième défaite consécutive alors que les Amiénois ont longtemps été les plus entreprenants au Stadium. Problème, le manque de réalisme picard a été puni par les contres toulousains en seconde période et par deux couteaux plantés par Makengo et Koulouris, tous les deux déjà buteurs cette saison. Alerte : Toulouse est sixième de Ligue 1.Il y avait deux matchs samedi soir, à la Beaujoire. Le premier : celui mené par Valentin Rongier en tribunes, le capitaine du FCN espérant toujours un transfert à l'OM et ayant passé toute sa soirée scotché à son téléphone. Celui-ci semble en passe de s'achever sur une victoire du milieu nantais, alors que Ludovic Blas (Guingamp) pourrait être son remplaçant numérique. Le second : celui qui s'est joué sur le gazon, remporté par les Canaris (1-0) au bout d'une bataille physique et d'un match loin d'être spectaculaire, la faute à des Montpelliérains usés par leur victoire de la semaine face à Lyon . Voilà qui fait deux à la suite pour Gourcuff. Précieux.Tonnerre sur Brest. Incapables de s'imposer en Ligue 1 cette saison, les Crocos rêvaient de transformer le promu en crème mousseline. Bingo : porté par un Zinedine Ferhat en fusion et buteur après seulement deux minutes, Nîmes s'est baladé à la maison (3-0) et a écartelé la bande de Dall'Oglio sur la table, grâce notamment à une première mi-temps conjugable au plus-que-parfait. La manière ? Des centres à gogo, une grande discipline, un ballon majoritairement laissé à l'adversaire et des vagues envoyées en contre. Du Nîmes, en somme, ce qu'on n'avait pas trop vu lors des trois premières journées, excepté au cours des vingt dernières minutes à Monaco (2-2) dimanche dernier, et ce qui a été magnifié par la merveille construite par Théo Valls à la demi-heure de jeu. C'est tout ? Non, Kévin Denkey a encore frappé sur son premier ballon et a encore marqué, via un retourné monstrueux. Boum.