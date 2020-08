Angers débute avec une victoire à Dijon

13

Dijon FCO (4-3-3) : Gomis – Ngouyamsa, Ecuele Manga, Lautoa, Ngonda (Amalfitano, 45+1e) – Marié (Sammaritano, 67e), Ndong, Diop – Dina-Ebimbe, Scheidler (Philippe, 76e), Chouiar (Dobre, 76e). Entraineur : Stéphane Jobard.



SCO Angers (4-1-4-1) : Bernardoni – Bamba, Traoré, Thomas, Doumbia (Ebosse, 67e) – Santamaria – Thioub, Fulgini (Coulibaly, 90e), Mangani (Capelle, 76e), Pereira Lage (El Melali, 76e) – Kanga (Ninga, 67e). Entraineur : Stéphane Moulin.

Moulin remporte le duel des Stéphane.Comme la saison passée lors de la quatrième journée de Ligue 1, les Angevins de Stéphane Moulin sont venus à bout des Dijonnais de Stéphane Jobard sans être réellement inquiétés. Ce sont même eux qui ont fait le jeu dès l'entame de la rencontre, ce qui a bien failli payer quand Bruno Ecuele Manga a dégagé un centre adverse sur son propre poteau. Aucun regret car vingt minutes plus tard, la frappe de Sada Thioub vient heurter le montant et revient dans les pieds d'Ismaël Traoré qui trompe Alfred Gomis pour devenir le premier buteur de cette saison 2020/2021 de Ligue 1.Dominateur et inspiré, le SCO ne semble pas être en mesure d'être inquiété par les Dijonnais de Stéphane Jobard. Pourtant, au retour des vestiaires, Aurélien Scheidler pense égaliser et marquer son premier but en L1. Mais pour la deuxième fois de la rencontre, l'ancien pivot d'Orléans se voit refuser un pion pour une position de hors-jeu. Après cet acte manqué, Dijon n'inquiétera plus une seule seconde son adversaire et perd ainsi trois premiers points à domicile.Rendez-vous en mai prochain, pour la revanche de Jobard.