Angers coupe les pattes strasbourgeoises, Amiens souffle

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Lala, Koné, Mitrović, Martinez, Caci (Grandsir, 76e) - Sissoko, Prcić, Thomasson (Corgnet, 62e) - Mothiba (Da Costa, 65e), Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.



Angers (5-3-2) : Butelle - Bamba, Traoré, Pavlović, Thomas, Manceau - N'Doye, Santamaria, Fulgini (El-Melali, 84e) - Bahoken (López, 79e), Kanga (Mangani, 76e). Entraîneur : Stéphane Moulin.

Amiens (4-4-2) : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Lefort - Ghoddos, Gnahoré, Monconduit, Mendoza - Konaté (Timité, 68e), Guirassy (Bin, 88e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Caen (4-5-1) : Samba - Guilbert, M’Bengue, Djiku, Gradit - Diomandé, Oniangué (Joseph, 81e) - Khaoui (Bammou, 70e), Fajr, Ninga - Crivelli (Beauvue, 70e). Entraîneur : Fabien Mercadal.

Alors que Strasbourg lorgnait sur la quatrième place, c'est Angers qui fait la bonne opération en déplacement. Le SCO inflige au Racing sa première défaite depuis deux mois en Ligue 1, et le premier revers à domicile depuis deux mois et demi. Ludovic Butelle s'est d'abord montré décisif dans le temps fort alsacien, refoulant par deux fois Lebo Mothiba . Et après avoir réussi à contrôler le bloc du Racing, le SCO s'est mis à se projeter. Sur une passe piquée de N'Doye, Bamba dévie acrobatiquement vers le jeune Wilfried Kanga , qui s'offre de la tête son premier but en Ligue 1. L'attaquant angevin aurait pu doubler le score avant la pause, mais est éconduit par le corps arbitral pour une main involontaire. Il sera récompensé un peu plus tard : quand Lebo Mothiba est trouvé en profondeur, un Ludo Butelle vigilant dégage directement sur Bahoken lancé, lequel s'appuie sur N'Doye et sert le natif de Montreuil qui trompe Sels d'un ballon déposé au second poteau. Après une reprise de Mitrović venant flirter avec le poteau et la frappe enlevée de Corgnet, Angers se recroqueville et c'est Prcić qui relance le suspense en trouant la défense fluo sur un coup franc en retrait de Kenny Lala . L'ultime corner ne changera pas la donne : Angers fait un bon pas vers le maintien.C'était le match à ne pas perdre. Et c'est Caen qui hérite du mauvais rôle : Amiens prend ses distances avec la zone de relégation, laissant les Normands à la place de barragiste, au terme d'une partie assez pauvre en occasions. En première période : une frappe de Eddy Gnahoré dans les nuages et puis plus grand-chose. Il aura fallu attendre l'heure de jeu pour que le tableau d'affichage évolue. Sur un corner de Ghoddos, Moussa Konaté place une tête lobée qui termine dans le petit filet opposé. Le premier but au stade de Licorne en Ligue 1 pour les Picards depuis 506 minutes de jeu. Régis Gurtner ira chercher une tête de Beauvue, laissant Malherbe et ses supporters avec ses malheurs.