Angers coule Bordeaux

Angers (3-5-2) : Mandrea - Manceau, Traoré, Ebosse - Pereira Lage, Fulgini, Bentaleb, Mendy (Mangani, 70e), Doumbia - Bahoken (Ounahi, 75e), Cho (Jakolis, 69e). Entraîneur : Gérald Baticle.





e), Guilavogui, Ahmedhodžić - Mensah (Mara, 59e), Onana (Adli, 65e), Fransérgio, Mangas - Dilrosun, Niang (Bakwa, 76e), Oudin (Hwang, 58e). Entraîneur : David Guion.

Un clou de plus dans le cercueil.L’état d’urgence avait déjà été décrété il y a un bon moment, c’est désormais en zone d’alerte maximale que se trouve Bordeaux au sortir de sa défaite à Angers ce dimanche (3-1). Car ce revers, cumulé au succès de Clermont face à Montpellier (2-1), a une conséquence majeure au classement : les Girondins ne peuvent plus espérer se sauver directement et termineront, au mieux, barragistes. Ils seront même mathématiquement relégués si Saint-Étienne s’impose à Nice, ce mercredi. En Anjou, la défense si fragile des Marine et Blanc a craqué au bout de cinq petites minutes seulement, Mohamed-Ali Cho profitant d’un service de Mathias Pereira Lage - et d’une sortie calamiteuse de Benoît Costil - pour pousser le ballon au fond du but videPeu après la demi-heure de jeu, Batista Mendy a doublé la mise d’une tête puissante sous la barre. Les Bordelais ont certes tenté de réagir au retour des vestiaires, ils ont d’ailleurs réduit l’écart grâce à un coup de casque d'un Sékou Mara entré quelques secondes plus tôt. Un déclic ? Plutôt un vain sursaut avant le coup de massue puisque le SCO a réagi dans la foulée par l’intermédiaire de Stéphane Bahoken, qui a conclu avec maîtrise un contre fatal pour l’arrière-garde aquitaine. Les locaux se sont faits plaisir jusqu'au bout, Pereira Lage marquant lui aussi à bout portant après un beau mouvement collectif. Déterminés et efficaces, les Angevins ont mis les ingrédients nécessaires pour faire un très grand pas vers le maintien. Eux devraient encore être en Ligue 1 l’an prochain, contrairement à leurs adversaires du jour : comme si ça ne suffisait pas, le club au scapulaire est retombé à la dernière place du classement suite à l’inattendue victoire de Metz contre Lyon (3-2) Ça ne sent pas bon du tout, cette histoire…

RB