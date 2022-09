Amine Salama, à fond les manettes

Il y a encore neuf mois, Amine Salama faisait son sac le samedi après-midi pour aller jouer contre Les Lilas, Cergy-Pontoise ou encore Chatou dans le groupe A du Régional 1 d'Île-de-France. Désormais, l'attaquant s'entraîne avec Sofiane Boufal et lui délivre même des caviars sous le maillot du SCO. Portrait d'un jeune joueur à l'itinéraire différent et semé d'embûches.

Boudé par les recruteurs

« Il marque le premier but, puis il se fait les croisés. Je le vois en pleurs dans les vestiaires à la mi-temps. Il me fait comprendre qu’il avait une opportunité et que c’était mort. »

Des burgers à la dalle angevine

« Je demande à mes dirigeants de le verrouiller et de faire un contrat. Mais le club ne s’est pas adressé aux bons agents de Salama, et on a laissé passer deux-trois jours pensant qu’ils allaient nous répondre. Donc on l’avait déjà pratiquement perdu. »

À Angers, le début de saison n’est pas idyllique. Comme prévu. Avec les départs de beaucoup de cadres (Thomas, Mangani, Fulgini, Traoré), les hommes de Gérald Baticle s’attendent sûrement à lutter toute la saison pour leur survie dans l’élite. Deux points en cinq matchs matchs, un déplacement compliqué à Lyon ce samedi, et seulement six buts marqués. Malgré cette entame tristoune, un homme apporte un peu de soleil au SCO. Amine Salama, en seulement 164 minutes de jeu, est impliqué sur deux des six buts angevins et a vécu sa première titularisation en Ligue 1 ce mercredi contre Reims. Dix jours plus tôt, il s’était notamment distingué avec un enchaînement feinte de frappe-râteau-passe dé’ de classe lors de la défaite contre Brest . Ce petit numéro, qui a permis à Sofiane Boufal de sauver l’honneur, les joueurs du Montrouge FC 92 le connaisse bien., affirme Aloïs Goussard, qui jouait encore en Régional 1 avec Salama il y a neuf mois. Lors de la deuxième journée de Ligue 1, il avait même ouvert son compteur but chez les professionnels en égalisant contre l’AJA."On ne va pas afficher le maillot d’un attaquant qui a mis zéro but en professionnel.""Dans deux semaines, j’ai marqué.", raconte Mathieu Laporte, le directeur technique du club montrougien.Arrivé dans ce club de la banlieue parisienne à 10 ans, le Franco-Marocain de 22 ans évoluait là-bas il y a encore un an, en R1, la sixième division., explique le directeur technique, coach de Salama chez les U13. Même s’il évolue au sein d’une structure réputée pour la qualité de sa formation (Bakayoko, Blas, Ben Arfa), le longiligne attaquant d’1,92m passe à travers les mailles du filet des recruteurs. La faute à un retard physique trop important à l’adolescence qui a refroidi les dénicheurs de talents de la région., analyse Laporte. Et pourtant, le directeur technique le rappelle :En même temps, au sein même du MFC 92, Salama ne surnage pas avant sa tardive poussée de croissance., rappelle Groussard, passé par les centres de formation de l’ESTAC et du Paris FC. De bonnes qualités techniques, un joueur d’équipe systématiquement appelé dans les équipes élite, mais qui ne crève pas l’écran pour autant., se souvient son ancien coach.Pire, au début de sa première saison chez les grands, en novembre 2020, le Montrougien se fait les croisés lors d’un match de Coupe de France contre Le Plessis-Robinson. Une désillusion alors qu’il revenait d’une semaine de tests dans un club pro., rembobine son ancien coéquipier.Suffisamment rétabli pour se tenir debout, mais encore trop juste pour courir, Amine s'en va vendre des burgers en guise de job d'été dans un fast-food de Boulogne-Billancourt, à un quart d’heure à pied du Parc des Princes., se souvient Nidal, le gérant du Mr. Beef de Boulogne, encore impressionné par la vitesse à laquelle le jeune Salama préparait les commandes. Pendant cette période, Amine ne parle que de foot et semble être le dernier à croire en sa bonne étoile."Calme-toi, doucement.", raconte son ancien boss, qui le connaît depuis l'enfance.Il revient finalement en septembre 2021, sur la pointe des pieds, encore un peu traumatisé par sa blessure :, témoigne Aloïs Groussard. Au fur et à mesure des semaines, Salama monte en température, retrouve la pleine possession de ses moyens, et se remet à être, comme décrit par son ancien coéquipier. Et comme un beau cadeau de Noël, voilà Dunkerque qui frappe à la porte. Mais pas pour jouer directement avec la Ligue 2., explique Romain Revelli, le coach de l’USLD. Finalement, Salama ne fait pas joujou longtemps avec la réserve. Ses qualités charment Revelli (passé par Saint-Étienne, mais sans lien de parenté avec les célèbres frères) qui s’empresse de le promouvoir :Il joue donc ses premières minutes, quatorze exactement, en Ligue 2 contre le PFC (1-1) et tape dans l’œil de Laurent Boissier, coordinateur sportif du SCO, présent dans les travées du stade Marcel-Tribut ce soir-là. Bien conscient du raffut qu’il a créé dans le milieu en faisant entrer ce jeune amateur sans nom sur le maillot et avec le numéro 34, l’entraîneur des Nordistes fait tout pour signer sa pépite., raconte le technicien.Plus vifs et sûrement mieux informés sur son entourage, les Angevins convainquent l’attaquant de signer son premier contrat professionnel au SCO., détaille Gérald Baticle. L’USLD finit par être reléguée, Salama ne délivre qu’une passe décisive, mais s’envole chez lesdu Maine-et-Loire. Revelli le compare d’ailleurs à un ex de la Vieille Dame, la vraie : Zlatan Ibrahimović., précise-t-il. Depuis, il explose à Angers, même s'il a encore des lacunes dues à sa formation hors des structures traditionnelles., explique Baticle.Une ascension fulgurante, de la R1 à la L1 en à peine six mois, qui ne lui a pas fait oublier son club formateur et ses copains pour autant. Et surtout les jeunes de la formation des Hauts-de-Seine, puisqu'il était le dirigeant de l’équipe B des U17., confie Mathieu Laporte. Peut-il faire encore mieux que grimper de cinq divisions en six mois ? Peut-être bien si les Lions de l’Atlas, qui l'ont déjà préconvoqué, l’emmènent au Qatar en novembre prochain. De quoi faire rêver son ancien partenaire Aloïs Groussard :