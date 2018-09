Angers assomme Monaco

Après une première période désastreuse où ils ont concédé l'ouverture du score, les Monégasques n'ont jamais réussi à vraiment entrer dans leur match et s'inclinent sur le plus petit des scores. Sérieux, Angers fait la bonne affaire. 45 ans qu'il ne s'était pas imposé en Principauté. Positif pour le SCO, inquiétant pour son adversaire.

L'ASM au plus mal ? Tant mieux pour Angers

Rien de joli pour le Rocher

Monaco (4-2-3-1) : Benaglio – Sidibé, Glik, Jemerson, Henrichs – Ahoulou, Tielemans (Mboula, 63e) – Grandsir (Diop, 79e), Golovine, Chadli (Pellegri, 46e) – Falcao. Entraîneur : Jardim.



Angers (4-3-3) : Butelle – Manceau, Pavlović (Traoré, 8e), Thomas, Bamba – Ndoye, Santamaria, Mangani – Capelle (Manzala, 68e), Bahoken, Tait. Entraîneur : Moulin.

Longtemps, Leonardo Jardim a été considéré comme un entraîneur sachant s'adapter à ses hommes en toutes circonstances. Comme un technicien dont la réflexion supérieure à la moyenne lui permettait d'obtenir des résultats qu'importent les situations. Comme un homme dont les qualités de coaching résolvaient chaque énigme. Comme un génie, en somme. Et à juste titre, d'ailleurs.Mais en ce début de saison cauchemardesque, le Portugais aurait besoin de se transformer en dieu pour mener à bien sa mission. Réussir cette dernière s'apparente en effet à un miracle, tant les joueurs qui ont défendu le maillot de Monaco ce mardi soir à Louis-II ont paru apathiques. Sans envie ni énergie (surtout en première période), l' ASM n'a ainsi pas rendu grâce à son coach face à Angers en concédant une défaite tout à fait logique (45 ans que le SCO ne s'était pas imposé en Principauté). Et continue donc son chemin de croix.Avec Golovine titulaire pour la première fois depuis son arrivée, Monaco veut pourtant démarrer fort. Côté angevin, on part avec une longueur de retard puisque Pavlović se blesse au bout de cinq minutes et impose à Moulin son premier changement. La suite n'est guère plus esthétique : pendant que Tielemans foire ses coups de pied arrêtés en beauté, Ndoye joue plus des coudes que des pieds.Après un quart d'heure difficile, les occasions de but apparaissent enfin. Mais elles ne sont pas en faveur du favori. C'est en effet le SCO qui se montre dangereux, oblige l' ASM à jouer bas... et ouvre même le score par Bahoken, qui profite de la talonnade involontaire de Jemerson pour tromper Benaglio. Le Brésilien n'est pas le seul à blâmer : au départ de l'action, Sidibé se fait fumer par Tait. Et en réalité, c'est toute l'équipe de Jardim qui est à la rue. En témoigne son manque de mobilité totale et de confiance flagrant. En témoigne, aussi, cette simulation ridicule de Falcao.À la reprise, la composition des locaux n'est plus la même. Sans grande surprise. Pas le plus mauvais, Chadli prend pour les autres et voit Pellegri le suppléer. Choix offensif destiné à électriser les troupes, donc. Reste que si le Rocher se fait plus solide et plus volontaire, le SCO est coriace et ne lâche rien, lui qui adore les combats acharnés et les efforts défensifs. Même si un penalty est tout près d'être sifflé pour une potentielle main de Pajot.En vérité, seul un exploit personnel semble pouvoir sauver l'ancien dauphin du Paris Saint-Germain (zéro tir cadré pour lui). De Golovine, par exemple. Ou de Falcao. Voire de Grandsir. Sauf qu'aucun des éléments offensifs de la Principauté ne paraît inspiré. Et que les Angevins demeurent bien trop sérieux pour lâcher du lest et passer à côté de trois points finalement pas si compliqués à récolter. Après une entame de championnat difficile, les outsiders du soir se reprennent bien et disposent de quatre unités de plus (déjà) que leurs adversaires. Lesquels n'arrivent pas à rebondir et pourraient même être relégables au terme de cette septième journée. La dernière fois qu'ils ont enchaîné six matchs sans succès en Ligue 1, c'était en 2010 et ils étaient descendus en fin de saison. Pauvre Jardim.