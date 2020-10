Di María, pourquoi tu détestes United ?

Depuis le passage du joueur argentin dans le club anglais, Ángel Di María et Manchester United se vouent une haine mutuelle qu'aucune des deux parties ne souhaite visiblement éteindre. Alors, si l'un peut faire pleurer l'autre sur le terrain ce mardi lors de la première journée de Ligue des champions 2020-2021...

La passe d'armes, récente, a lieu en mai 2020 par médias interposés. Invitée de l'émission, une femme de footballeur revient sur le retentissant échec passé de son mari en Angleterre. Pour elle, pas de doute : la faute en revient à la ville où ils avaient atterri, et où le mal-être s'était imposé tout en volant le talent de son bien-aimé.frappe Jorgelina Cardoso, se souvenant avec dégoût de la "" britannique."Il faut que des clubs, de n’importe quel autre pays que l’Angleterre, t’achètent. Ici, c’est de la merde."Bien entendu, le retour a été aussi puissant que la première gifle. Sur ESPN, c'est le maire de Manchester Andy Burnham en personne qui a ainsi sorti les gants., boxe Andy Burnham, sens de la répartie au poignet.Compliqué de donner un vainqueur, comme il était difficile de départager Aketo et Tunisiano ou B.O.S.S. et IV My People Ce qui est certain, c'est que les coups pleuvent toujours depuis la rupture et que les bleus se multiplient dans la baston opposant Ángel Di María à Manchester United. Pas plus tard qu'en 2019, l'Argentin avait sorti une performance réussie pour ses retrouvailles avec son ex en participant activement à la victoire du Paris Saint-Germain à Old Trafford (deux passes décisives, une première millimétrée sur corner pour Presnel Kimpembe et une deuxième splendide en centrant pour Kylian Mbappé) malgré les sifflets. En réponse, leslui avaient braqué la qualification pour les quarts de finale au retour disputé sur la pelouse du parc des Princes. De quoi amplifier le désir de vengeance du Sud-Américain, et afficher un grand sourire chambreur côté mancunien.D'ailleurs, les Anglais pouvaient voir cette mini-comme une revanche sur le gaucher : en 2013, et au même round de la compétition, l'ex-Madrilène avait sorti MU avec le Real grâce notamment à unepour Cristiano Ronaldo dans la première manche (même s'il s'était blessé dans la seconde, sortant à la mi-temps). À l'heure de se bastonner une troisième fois, les compteurs sont donc remis à zéro avec un succès dans chaque camp. Et même s'il ne s'agit que de matchs de poules, les deux ennemis peuvent en faire une question d'orgueil.Car chez l'un comme chez l'autre, le mariage de 2014 a été vu comme une véritable arnaque. Débarquant avec un statut de champion d'Europe en titre et représentant le transfert le plus cher de Premier League à l'époque (75 millions d'euros), Di María et son salaire mirobolant ont plus que déçu : aux yeux des supporters ou des dirigeants mancuniens, il n'a absolument pas respecté les engagements de l'union en s'investissant beaucoup trop peu et en lâchant l'affaire au bout de quelques mois seulement afin de trouver mieux ailleurs (malgré une dizaine de passes dés, qui feront de lui le meilleur de l'effectif dans ce domaine).L'ailier, qui n'était en vérité déjà pas chaud pour quitter la Maison-Blanche, n'a quant à lui pas senti un réel soutien de la part de son nouvel employeur. Miné régulièrement par les blessures, le Parisien aurait surtout pris conscience que United l'aurait avant tout recruté pour vendre des maillots. Sans parler de sa relation avec Louis van Gaal, pas réputé pour être le plus sociable des entraîneurs.Cerise moisie sur le gâteau d'orties, un événement est venu pourrir encore davantage l'aventure Di María/Manchester : un home-jacking., a rembobiné Wayne Rooney il y a quelque semaines, dans les colonnes duEt la légende mancunienne de continuer :"le seul joueur autorisé à dribbler"Dommage que les regrets aient laissé place à la rancœur...