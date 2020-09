Delort-Laborde, couple Mosson

Trois passes décisives pour l'un, doublé pour l'autre : à domicile, Gaëtan Laborde et Andy Delort ont fait le show contre Angers ce dimanche. Une habitude pour les supporters de Montpellier, qui apprécient depuis plusieurs années cette entente plus que cordiale entre les deux hommes.

26

Vidéo

Gaëtandy Delabort, fusion réussie

Prochaine étape : convaincre loin de chez soi

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une scène qui, finalement, n'a surpris personne. Dans un stade de la Mosson rempli de quelques milliers de personnes seulement, contexte sanitaire oblige, Montpellier est malmené par Angers. Juste avant la mi-temps, et alors que le score est bloqué à 1-1, Gaëtan Laborde touche on-ne-sait-pas-trop-comment un ballon traînant à proximité de la surface du Sco et sert dans le même temps Andy Delort. Lequel fait parler son physique au détriment du défenseur adverse, et s'arrache pour placer une tête gagnante pas évidente pour les peureux. Passe décisive de l'un et but de l'autre, dans une action emplie d'abnégation et d'intelligence : oui, les fans du MHSC sont habitués... mais ne s'en lassent pas.Surtout que le binôme a fait plus, bien plus que s'occuper de la réalisation la plus importante de la partie. Dans une rencontre finalement remportée 4-1, l'attaquant masqué a offert pas moins de trois passes décisives. Pour son partenaire préféré, donc, pour Arnaud Souquet lors de l'ouverture du score au quart d'heure de jeu et pour Florent Mollet en fin de partie. De son côté, l'international algérien a planté le pion du break après une heure passée sur le terrain et a proposé une activité démentielle en testant constamment l'arrière-garde de Stéphane Moulin (six frappes, cinq duels aériens en sa faveur et quatre dribbles réussis).S'entendant aussi bien sur la pelouse qu'en dehors, Delort et Laborde sont donc repartis sur des chapeaux de roue. Après deux saisons passées côte à côte à la pointe de Montpellier, le couple démarre la troisième à une vitesse folle et soigne des statistiques déjà en bonne santé (ils sont, notamment, impliqués sur une cinquantaine de tremblements de filets depuis l'été 2018). Évoluant pourtant dans un registre équivalent, les deux profils similaires parviennent à créer une complicité footballistique pas évidente à déceler avant de les assembler. «» , a d'ailleurs récemment reconnu Benjamin Nivet, au micro deRéponse du droitier de 28 piges à propos de sa relation avec son homologue gaucher de 26 balais, toujours dans la même émission : «» Pour l'instant, et même si la Ligue 1 n'a avancé que de quatre petites journées, le pari tient la route : à l'heure actuelle, le MHSC est assis sur le podium grâce à ses trois succès (dont un contre Nice, avec un caramel de Laborde sur un service de... Delort).Seul problème notable, qui ne date pas d'aujourd'hui : les performances à l'extérieur. Car si les deux potes sont un peu moins efficaces loin de leurs bases (quatorze buts sur dix-neuf à la maison pour Laborde, quinze sur 25 pour son camarade), c'est surtout l'ensemble collectif qui tire la tronche quand il se déplace (dix-septième au classement des voyageurs en 2019-2020, avec une seule victoire et seulement neuf tremblements de filet en quatorze matchs).En février 2020, Delort en était déjà conscient sur le plateau de BeIn Sports : «» Comme quoi, le bonheur sur le long terme nécessite plus de critères qu'une joie éphémère de week-end. Ne reste plus qu'à cocher les cases, et impressionner ailleurs qu'à Montpellier.