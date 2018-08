Andy Delort est-il polyamoureux ?

À Montpellier, Andy Delort découvre cet été son neuvième club en pro. En rejoignant la Paillade et en retrouvant sa région d’origine, le Sétois de naissance a surtout fait ce qui ressemble à un choix du coeur. Comme en 2010, quand il est retourné à Ajaccio après un passage d’un an à Nîmes. Comme en 2014, quand il voulait rallier Lens. Comme en 2015, quand il a rejoint Caen, aussi. Comme à peu près tout le temps, en fait. Car s’il a besoin d’amour pour s’épanouir sur le terrain, le nouveau numéro 11 montpelliérain a aussi beaucoup d’amour à donner.

619

Canto, le modèle a ses limites

Un coeur d’artichaut dans un corps de bison

Par Simon Butel

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» «» «» «» «» Derrière ces déclarations bourrées d’amour et de bonnes intentions, un dénominateur commun : Andy Delort. Un type aux mollets de pistard, à la larme de taulard et au coeur gros comme ça. Sur le terrain et, donc, en dehors. Suffisamment gros en tout cas pour y porter une demi-douzaine de clubs français, si l’on se fie à ses sorties médiatiques. Communicant hors pair ou véritable girouette ? Et si Andy n’était ni l’un, ni l’autre, mais un footballeur polyamoureux, tout simplement ?De l’anglais «» , le polyamour - ou pluriamour - se résume, selon la bible Wikipedia, à «» . Chose impossible en matière de football, à écouter Éric Cantona, l’un des modèles d'enfance de Delort : «» . Les qualifications pour le Mondial de, auxquelles Delort a autrefois pris part, n’ont visiblement pas suffi aupour lui enseigner tous ses préceptes : depuis cet été 2009, où il a trouvé le temps de côtoyer Canto, de passer un mois en réserve au Borussia Dortmund et de faire ses débuts en pro, avec Nîmes, le natif de Sète a déjà porté neuf maillots différents. À 26 ans.» Psychologue spécialisée dans la psychopathologie, Émilie Vasseur n’a pas forcément pour habitude de parler polyamour. «» , la thématique relèverait plutôt du travail d’un sexologue, à écouter celle qui exerce depuis peu à Toulouse, l’une des nombreuses villes où « AD 11 » a dégainé ses flèches. Ceci dit, face à des moeurs changeantes, «observe-t-elle.» Andy Delort ne serait donc qu’un simple reflet de la société, un suiveur de tendances, comme beaucoup d’autres gens de son âge. Comme beaucoup d’autres footballeurs aussi, d’ailleurs.Pas tout à fait, en fait. «nuance Émilie Vasseur.» Dans un milieu où la remise en question est permanente et où ils ne durent, en général, qu’une quinzaine d’années, footballeurs de haut niveau et avenir incertain vont justement souvent de pair. Taxés parfois de mercenaires, Delort et autres collectionneurs de clubs chercheraient donc dans leurs transferts à répétition des émotions, surtout.» , tranche la praticienne. Un coeur d’artichaut dans un corps de bison, le tout surplombé d’un instinct. Celui du buteur, que l’attaquant espère retrouver à Montpellier après une saison à cinq pions seulement dans la Ville rose. Mais aussi celui « de survie » , que l’ancien Toulousain, toujours prompt à marteler en conférence de presse son besoin d’amour, utilise selon elle à assez bon escient en changeant de maillot dès que les choses tournent au vinaigre : «» Jouer sous les ordres de Michel Der Zakarian, aux dernières nouvelles. Pures sensations.