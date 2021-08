Andy, de l’or brut pour Nice

À trois jours de la fin du mercato estival 2021 et après plusieurs jours de négociations intenses, l’OGC Nice tient enfin sa nouvelle et sûrement dernière recrue : Andy Delort, arraché à Montpellier contre un chèque avoisinant les dix millions d’euros, au nez et à la barbe de l’Olympique de Marseille. Un renfort très malin et souhaité par Christophe Galtier qui vient garnir un peu plus l’effectif bien racé dont dispose le coach des Aiglons. Costaud.

La touch’ made in Ligue 1

Andy Delort est niçois ! pic.twitter.com/9Kc3qoUtAI — OGC Nice (@ogcnice) August 28, 2021

Direction l’Europe

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. Le 22 août dernier, lors de la victoire de Montpellier face à Lorient (3-1) à la Mosson , Andy Delort avait quitté la pelouse les larmes aux yeux, remplacé en toute fin de rencontre par Florent Mollet après avoir scellé les succès de MHSC en plantant le troisième but. Une réaction qui avait des allures d’adieu à des supporters et un club qu’il a tant aimé et porté sur ses épaules durant ses trois saisons dans l’Hérault. Annoncé sur le départ, le tout frais capitaine Delort quitte donc officiellement la Paillade, direction la Côte d’Azur et l’OGC Nice de Christophe Galtier , une nouvelle destination qui sied parfaitement à l’attaquant de 29 ans, valeur sûre du championnat de France (40 buts en 95 matchs en Ligue 1 avec Montpellier) et qui rejoint un club aux ambitions bien plus fortes.Après avoir enregistré les arrivées de Calvin Stengs (AZ), Pablo Rosario (PSV), Mario Lemina (Southampton), Melvin Bard (Lyon) ou encore le prêt de Justin Kluivert (Roma), et bouclé le transfert de Jean-Clair Todibo (Barça), il ne manquait plus grand-chose aux Aiglons pour valider l’effectif en vue de la saison 2021-2022, si ce n’est un avant-centre d’expérience pour la Ligue 1. Un poste occupé seulement par Amine Gouiri et Kasper Dolberg, tous deux très talentueux mais encore un peu jeune, alors que Myziane Maolida part avec une belle longueur de retard. En ce sens, la venue de Delort s’inscrit parfaitement dans l’effectif hétéroclite et solide souhaité par Christophe Galtier, même si ce dernier avouait (ou bluffait, c’est selon) il y a quelques jours que la piste Delort était récente et improvisée , lançait-il en conférence de presse avant l’affrontement chaotique contre l’Olympique de Marseille. L'OM fut d’ailleurs au cœur d’une autre bataille - moins violente et plus cordiale que les terribles scènes lors du match de clôture de la troisième journée - avec le club niçois pour s’attacher les services de l’attaquant montpelliérain, qui semblait préférer le projet de l’OM plutôt que celui du Gym. En vain. L’une des meilleures pioches de Ligue 1 de ce marché des transferts estival a bien filé du côté de la promenade des Anglais, pour le plus grand bonheur d’Ineos, actionnaire majoritaire de l’OGC Nice.Sevrés de compétitions européennes pour la saison, les hommes de Christophe Galtier n’auront que la Ligue 1 et la Coupe de France à se mettre sous la dent. Une situation qui présente l’avantage de ne pas être trop cramé une fois la deuxième partie de saison entamée, et qui permet de maximiser ses chances de qualification européenne, le principal objectif de Nice. Et à ce jeu-là, pas de doute : le renfort d’Andy Delort est une véritable aubaine. Vieux routier de la Ligue 1 (201 matchs, 63 pions et 29), l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen est à l’heure actuelle un très bon joueur de l'Hexagone qui peut apporter toute son expérience dans un groupe riche mais jeune comme celui à disposition de Galette. L’opportunité de jouer l’Europe l’année prochaine est donc tout à fait crédible pour Andy Delort qui a connu une seule compétition continentale : la Ligue des champions CONCACAF (2 matchs, 1 but) lors de son court passage chez les Tigres (2016-2017). Mais à 29 ans, l’international algérien (10 sélections, 2 buts) doit désormais passer un cap dans sa carrière, et Nice possède tous les atouts pour l’aider. Le mariage Delort-Nice ? Une union évidente qui s’annonce explosive sur les bords de la Méditerranée.