Amitiés estivales

Relancer ou balancer ?

Par Eric Carpentier

Qu'est-ce qu'un derby ? La question divise au plus haut niveau français, pays qui peine à accueillir deux clubs professionnels dans une même ville. Alors on s'étend, et cette semaine, le foot hexagonal a été servi. Monaco-Nice ? Derby de la Côte d'Azur. Saint-Étienne-Lyon ? Derby rhônalpin. Les points communs entre ces deux oppositions : moins de 70 kilomètres entre les stades et des dates cochées dès le début de saison par les clubs, leurs joueurs et leurs supporters. Alors, quand Lyon-Duchère AS ne doit parcourir que 65 petits kilomètres depuis son stade de Balmont pour aller jouer à l'Envol Stadium de l'ASF André zieux-Bouthéon, peut-on encore parler de derby ? Va pour cette fois. Mais pour cette fois seulement.» , tranchait Christophe Pereira, président du club ligérien, le jour du tirage. Une manière de faire monter la sauce autour d'un match entre deux clubs dans l'ombre, respectivement de l' ASSE André zieux) et de l'OL (La Duchère). Mais une vérité relative, s'accordent les responsables de la communication pendant que les joueurs s'entraînent. Notamment parce qu'au quotidien, les deux clubs n'évoluent plus au même niveau depuis quelques années : en 2016, l'année où l'ASF remontait en National 2 six ans après l'avoir quitté, La Duch' filait au niveau supérieur. Conséquence, la dernière rencontre officielle entre Ligériens et Lyonnais remonte à novembre 2015 en Coupe de France , déjà, avec une qualification au 7tour pour le club de l'Ouest lyonnais (2-1). Depuis, l'historique se nourrit de matchs estivaux. Amicaux, donc.» , pose Thomas Hernut de Lyon-Duchère » Laurent Canonico, son homologue à la communication du côté de Saint-Étienne, est sur la même longueur d'ondes : «» C'est qu'entre tombeurs de Ligue 1, respectivement Nîmes et Marseille , on se regarde droit dans les yeux au moment d'aller chercher un huitième de finale de Coupe de France Et si Thomas Hernut ne concède qu'une «» , c'est aussi parce que les deux clubs ont des inclinations différentes. À André zieux, «» du fait d'un partenariat associant les Rouge et Bleu aux Verts pour faire voyager les joueurs entre le Chaudron et l'Envol en fonction de leur niveau. À Lyon en revanche, rien de la sorte et, cette saison, seul Nicolas Seguin , passé par l'OL, ou Matthieu Ezikian, résidant à Décines, lient LDAS et l'OL, tandis qu' Enzo Reale a pris le TER direction Cholet l'été dernier : «, justifie Hernut,» Conséquence, la rivalité des grands ne ruisselle pas jusqu'aux plus petits.Pas de raison, donc, de retourner à Geoffroy-Guichard pour ce derby d'un jour. D'ailleurs, Laurent Canonico tempère tout engouement indu : «» Mais alors, qui sont les vrais rivaux de chaque club ? Pour André zieux, c'est Le Puy Foot 43, rapport à la distance et à des objectifs sportifs proches. Ou la réserve de l' ASSE , «» . Chez La Duch', alors que les catégories jeunes se mesurent à Saint-Priest ou au FC Lyon dans la catégorie «» , l'équipe première va chercher ses rivalités du côté de Villefranche et Bourg-Péronnas. Aujourd'hui, Lyon-Duchère , 6de National, devance ses meilleurs ennemis grâce à un jeu «» , dévoile Thomas Hernut. Une menace pour André zieux-Bouthéon, 12du groupe B de National 2, qui confirme l'intuition née de l'expérience chez Laurent Canonico : «(Rires.) »