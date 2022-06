Andrew Redmayne, le héros inattendu de l'Australie

Grâce à sa victoire aux tirs au but face au Pérou ce lundi soir (0-0, 5-4 TAB), l'Australie disputera le sixième Mondial de son histoire en novembre prochain. Une qualification acquise grâce à celui qui était pourtant chaudement installé sur le banc au coup d'envoi et qui aurait dû y rester : le gardien de but Andrew Redmayne. Un authentique exploit pour celui qui avait tout sauf la gueule de l’emploi.

Danse avec les tireurs

Une attente aussi longue que sa barbe

Le plan parfait

Par Florian Porta

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il fallait le voir danser sur sa ligne à la manière de Guignol, cette marionnette totalement désarticulée. À la différence près qu'Andrew Redmayne aurait plutôt été manié par un vulgaire amateur que par un spécialiste du genre. Et surtout, plus important, il n'a fait rire personne ce lundi soir. Surtout pas les Péruviens, écartés du prochain Mondial grâce à un arrêt du portier australien sur l'ultime tir au but d'Alex Valera . Rien ne prédestinait pourtant celui qui avait pris place sur le banc au coup d'envoi de cette partie a devenir le successeur de Tim Cahill dans le cœur des Australiens.Alors que les dernières secondes du temps réglementaire de la prolongation s'égrainent lentement sur le tableau d'affichage, Graham Arnold se voit contraint de faire entrer Craig Goodwin en lieu et place d'Aziz Behich, blessé. Rien de bien surprenant jusque-là, sauf que dans la foulée, le sélectionneur desplace ensuite des actes sur ses mots., avait-il indiqué la veille en conférence de presse, en évoquant plutôt la qualité technique de son équipe. Mathew Ryan, son capitaine, a lui aussi dû cligner des yeux pour s'assurer que c'était bien son numéro que le quatrième arbitre affichait sur son panneau lumineux. À sa place, l'ancien joueur de Sydney United lance Andrew Redmayne. Si Louis van Gaal avait lancé Tim Krul dans les mêmes conditions en quarts de finale de Coupe du monde 2014 face au Costa Rica , c'est parce que le portier de Newcastle affichait de solides statistiques sur penalty. Tout le contraire de son homologue australien, qui n'avait stoppé que 4 petites tentatives sur les 31 auxquelles il avait dû faire face. Pourtant, 12 tirs au but plus tard et après avoir fait inlassablement danser les tireurs péruviens, le nouvel entrant semble totalement perdu au moment d'aller célébrer et finit par se retrouver planté au sol, la bouche grande ouverte avant de finir enseveli sous ses partenaires euphoriques.Une belle récompense pour un joueur qui n'hésite pas à faire passer l'intérêt des autres avant le sien. Ainsi, au mois de mars, il n'hésitait pas à dénoncer le manque de confiance auquel devaient faire face les jeunes gardiens en Australie :Plus encore, celui qui arbore une barbe qui rendrait jaloux plus d'un imberbe évoque même la situation de son coéquipier Tom Heward-Belle :Et encore, il a même connu pire. En 2005, alors âgé de 16 ans, il part à la conquête de l'Europe avec le New South Wales Institute of Sport (un institut de formation de haut niveau situé en Australie). Lors d'une rencontre face à Arsenal, il tape dans l'oeil des recruteurs deset se voit offrir l'opportunité de rejoindre l'Angleterre. Quelques jours plus tard, ceux qui évoluent encore à Highbury se rétractent alors que le natif de Gosford planifie son déménagement :Le gardien en question ? Un jeune polonais répondant au doux nom de Wojciech Szczęsny. Dix-sept ans plus tard, Redmayne n'a finalement jamais quitté le championnat local et a dû patienter jusqu'en 2017 et un transfert au Sydney FC pour être enfin installé comme un titulaire indiscutable en club, à 28 ans.En sélection, il attend encore sa chance., avouait-il récemment. Et l'occasion a fini par se présenter pour celui qui se révèle être un petit cachotier., confesse le héros.(l'entraîneur des gardiens)Même son compère titulaire dans les buts et capitaine de l'équipe, Mathew Ryan, n'avait pas été informé de ce pari tactique que s'apprête à tenter son sélectionneur.(de la prolongation), révèle Redmayne.Avant de poursuivre :D'autant plus que le barbu de 33 ans n'a cessé de gesticuler dans les buts, indiquant qu'il était prêt à(se)Il n'a finalement suffi que d'un arrêt, le plus important de sa carrière, Luis Advíncula ayant auparavant buté sur le montant. Alors qu'il y a encore quelques semaines, il lançait solennellement un appel pour que les jeunes portiers australiens bénéficient de plus de temps de jeu en championnat, le voilà désormais, à 33 ans et trois sélections, solidement installé dans le groupe qui se rendra au Qatar en novembre prochain.