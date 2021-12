Andres Iniesta dans le onze type de la saison au Japon

@andresiniesta8 receives the award on behalf of all the Best Eleven Players winners from the J.LEAGUE Chairman, Mitsuru Murai.© J.LEAGUE - All Rights Reserved #JLEAGUE pic.twitter.com/PbNUWpfFEC — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) December 6, 2021

37 ans et toujours aussi fringant.Andres Iniesta a été récompensé au Japon par une présence dans le onze type de la saison de J-League. C'est le seul joueur du Vissel Kobe présent dans la sélection, alors que le Kawazaki Frontale, champion cette année, compose la très grande majorité de l'équipe avec sept joueurs. Nagoya Grampus (2 joueurs) et les Yokohama Marinos (1 joueur) sont les deux autres clubs représentés. Sur 23 matches, l'ancienne légende du FC Barcelone a inscrit six buts et délivrés quatre passes décisives.L'Espagnol s'affiche aux côtés du Brésilien Leandro Damiao de Yokohama, nommé meilleur joueur d'une saison à 23 buts et 8 passes décisives où il a été le fer de lance des Dauphins pour leur titre, mais aussi de Daizen Maeda qui a fait partie de la belle aventure du Japon aux JO 2020. Au moins un ancien barcelonais qui se régale à Kobe.