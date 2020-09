Andrés Cubas, sur un air de révolution

Nouvelle recrue estivale pour animer l’entrejeu nîmois, Andrés Cubas débarque dans le championnat de France afin de s’imposer pour de bon en Europe. En Argentine, le milieu de terrain formé à Boca s’est rapidement fait un nom grâce à Tévez et Riquelme.

Par Antoine Donnarieix

Propos de Bianchi et Medina recueillis par AD.

Cela devait être une fête, ce fut finalement une défaite. Après avoir giflé le Stade brestois aux Costières lors de la première journée de Ligue 1 (4-0) , le Nîmes Olympique accueillait le grand frère rennais pour lui faire subir la loi locale. Si l’ouverture du score de Serhou Guirassy est venue jeter un coup de froid dans l’enceinte gardoise, l’égalisation n’a pas tardé à pointer le bout de son nez. Grâce à qui ? À Andrés Cubas, assez à l’aise techniquement pour enchaîner un contrôle parfait du pied droit suivi d'une demi-volée pure du pied gauche droit dans le petit filet de Romain Salin. Une égalisation qui n’empêcheront finalement pas les Crocos de s’incliner au terme d’un match spectaculaire (2-4). Mais avec sa nouvelle recrue venue d’Argentine, Nîmes est-il tombé sur un oiseau rare ?Natif d’Aristóbulo del Valle, ville de la province de Misiones coincée entre les frontières paraguayennes et brésiliennes, Andrés Cubas grandit en Argentine aux côtés de son père Francisco et de sa mère Maria, tous les deux nés au Paraguay. Dès ses 12 ans, l’enfant quitte sa région pour s’installer à Buenos Aires où Boca Juniors lui fait les yeux doux. Issu d’une famille de la classe moyenne, Cubas récite ses gammes jusqu’à convaincre Carlos Bianchi de lui laisser sa chance le 5 mai 2014 contre le CA All Boys, à seulement 17 ans., se rappelle l’entraîneur de l’équipe première des(1,66 mètre, N.D.L.R),Au sein de Boca, le joueur partage le vestiaire avec son ancienne idole Fernando Gago et récolte le surnom de(Poulpe, en VF). Courant 2015, la Juventus s'intéresse à lui. Il faut dire qu'à l'époque, Carlos Tévez le qualifie de, tandis que Riquelme souhaite le voir. Prometteur., rembobine Bianchi.Une comparaison élogieuse qui n’empêche pas de constater que le milieu récupérateur s’est aussi cogné en route : prêté à Pescara lors de la saison 2016-2017 de Serie A, il ne joue que huit petites minutes contre l’Inter en six mois de prêt., confie l’intéressé dans un entretien accordé àen mars dernier.(Massimo Oddo, N.D.L.R)(Zdeněk Zeman, N.D.L.R)Résultat ? Retour en Argentine, où le footballeur va finir par trouver son équilibre.En 2018,quitte son club formateur pour s’aguerrir du côté de Talleres, à Córdoba., explique Alexander Medina, actuel entraîneur de Talleres et aux côtés de Cubas pendant un an.À maintenant 24 ans, Andrés Cubas a définitivement tiré un trait sur l’et s’est engagé à défendre le pays de ses parents après un deuxième appel du pied des, considère Medina.Transféré pour 3,4 millions de dollars au Nîmes Olympique cet été, Cubas semble désormais prêt pour sonner la charge en Ligue 1., analyse Bianchi, ancien buteur du Stade de Reims et du PSG.(milieu de terrain passé par Paris, Montpellier et Nîmes, N.D.L.R).À commencer par la manière de se présenter en conférence de presse., évoque la recrue dans sa langue natale.Tout porte à croire que son premier but chez les Crocos ne sera pas son dernier dans sa conquête de la France.