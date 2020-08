Pirlo, le grand saut

Sans même avoir eu le temps de commencer sa carrière d'entraîneur et de s’asseoir sur un banc, Andrea Pirlo s'apprête à poses ses fesses sur celui de la grande Juventus pour remplacer au pied levé un Maurizio Sarri licencié. Folie, idée de génie ou tout simplement sexy ?

Un diplôme en poche, et... c'est tout

Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! #CoachPirlo pic.twitter.com/CWHMUoyqR3 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 8, 2020

Réussir où Sarri à échouer

Par Florian Cadu

Mauricio Pochettino ? Simone Inzaghi ? Massimiliano Allegri ? Roberto Mancini ? Zinédine Zidane ? Rudi Garcia ? Antoine Kombouaré ? Non, non, non, non, non, non et non. Peut-être plus tard pour certains d'entre eux mais aujourd'hui, non. Car Andrea Pirlo, tout simplement. Naturellement, esthétiquement, immédiatement et presque logiquement.Ce samedi, au lendemain de l'élimination par Lyon en huitièmes de finale de Ligue des Champions, la Juventus a donc réalisé le deux en un en moins de temps qu'il faut pour l'écrire. Exit Maurizio Sarri , son Scudetto d'honneur et sa philosophie tactique qui n'a pas fait évoluer la Vieille Dame après une saison perturbée par le coronavirus. Bonjour «» , sa pilosité faussement décontractée et son élégance globale.En écho à sa popularité à Turin, beaucoup de supporters et de joueurs ont déjà applaudi cette nomination. À commencer par son pote Gianluigi Buffon, qui n'a pas attendu pour tweeter sa joie. Pourtant, celui qui devait prendre en charge les moins de 23 ans du club dispose d'un inconvénient de taille en apparence : Pirlo n'a absolument jamais coaché. Ni de près, ni de loin. Ni chez les amateurs, ni chez les professionnels. Ni en tant qu'adjoint, ni en tant que spécialiste des coups de pied arrêtés. À peine vient-il d'obtenir son diplôme UEFA A (en 2018) et de commencer à réunir dans sa propre réflexion toutes ses connaissances tactiques acquises au contact des grands techniciens croisés au cours de sa carrière de footballeur (Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Marcelo Lippi...), lui qui a également consacré une partie de ses derniers mois à récolter des conseils chez de nombreux entraîneurs.bianconera, a justifié le coordinateur technique de l'entité Fabio Paratici, dans des propos rapportés par Sky Sport.» Suffisant pour que d'autres légendes de la Juve soient convaincus, à l'image d'Alessandro Del Piero qui a lui aussi réagi sur Sky Sport : «Conscient que l'option Sarri n'avait pas été une bonne pioche, les dirigeants de la Vieille Dame ont donc complètement changé de cap. Avec plusieurs objectifs : faire plaisir aux supporters, qui n'ont jamais réellement idolâtré l'ancien de Naples contrairement à Pirlo, renouer le lien avec le vestiaire, qui ne semble pas chagriné par le départ de l'ex de Chelsea (Douglas Costa aurait même « liké » le post Instagram desannonçant son licenciement) alors que son successeur a joué avec plusieurs éléments encore en activité (Buffon, Giorgio Chiellini ou encore Leonardo Bonucci), et redonner un peu d'élan à une équipe trop peu spectaculaire qui semble sur la fin. Bref, offrir un nouveau départ à une Juve en quête d'harmonie et de C1. Mais attention, rien ne sera simple et le principal intéressé le sait.À seulement 41 ans, ce dernier va d'abord devoir prouver ses qualités de meneur d'hommes sur la touche sans se laisser bouffer par des trentenaires pas si loin de lui niveau bougies soufflées. Il va également avoir la lourde tâche de proposer un style novateur, avec un rajeunissement général (le président Andrea Agnelli a en effet pointé du doigt l'effectif, l' «» , comme piste de réflexion pour «» suite à l'échec contre l'OL) et des recrues qui ne seront pas forcément les siennes tout en continuant à remplir l'armoire à trophées. Pour Sky, son désormais confrère Gennaro Gattuso a d'ailleurs prévenu : «» À voir, maintenant, si le banc ne sera pas trop dur pour le fessier de l'Andrea.