Anderlecht tient tête au Club Bruges

? | Wesley Hoedt n'est pas passé loin d'inscrire le but de l'année ! ??? #ANDCLU pic.twitter.com/dHT4fYNcfH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 1, 2022

Anderlecht (4-4-2) : Van Crombrugge - Murillo, Magallan (Delcroix, 46e), Hoedt, Gómez - Arnstad (Refaelov, 86e), Kana, Cullen, Amuzu (El Hadj, 65e) - Kouamé, Zirkzee (Raman, 46e). Entraîneur : Vincent Kompany.



Bruges (3-5-2) : Mignolet - Mata, Mechele, Nsoki (Hendry, 84e)- Olsen, Rits (Vormer, 26e), Odoi (Balanta, 67e) Vanaken, Büchanan (Sobol, 84e) - Lang, De Ketelaere (Adamyan, 67e). Entraîneur : Alfred Schreuder.

Hommage à Régine.Née à Anderlecht il y a presque un siècle, Régine, reine de la nuit, s'est éteinte ce dimanche à 11h. En guise d'after et d'hommage, les joueurs de Vincent Kompany ont fait jeu égal avec le Club Bruges, mais sans pour autant parvenir à l'emporter (0-0).Dommage, car le début de match laisse penser que les champions de Belgique en titre vont écrabouiller les Mauves. Surtout quand Charles De Ketelaere est poussé dans la surface au bout de deux minutes. Pas de penalty, mais une domination nette au point que Bruges aurait pu prendre les devants si Noa Lang avait transformé son face-à-face en but (9). Après ça, le match s'équilibre et les locaux prennent confiance, à l'image du jeune Norvégien Kristian Arnstad, 18 ans, qui fêtait sa première titularisation avec les A. Pour Bruges, les bobos vont arriver avec la sortie sur blessure de Mats Rits, obligé de quitter la pelouse après avoir subi un petit pont de Joshua Zirkzee (26). Hyperactif, ce dernier est à deux doigts d'ouvrir le score, mais sa frappe enveloppée fuit le cadre (32). Le joueur prêté par le Bayern Munich cédera lui aussi sa place à cause d'une blessure musculaire, ce qui n'empêche pas Wesley Hoedt d'être tout proche de tromper Simon Mignolet d'un lob magique.Au retour des vestiaires, Bruges va continuer à faire transpirer Anderlecht, mais l'équipe d'Alfred Schreuder peine toujours à trouver des espaces dans la défense mauve. Résultat, less'en remettent à des initiatives personnelles comme celle de Clinton Mata, dont la frappe du gauche heurte le poteau adverse (71). En face, les gars de Kompany n'arrivent pas à profiter des bévues de Stanley Nsoki, et Ait El Hadj rate même la balle de match qui aurait permis à Anderlecht de prendre trois points mérités (85). Les Brugeois ratent, eux, l'occasion de revenir à un point de l'Union saint-gilloise, tenue en échec plus tôt par l'Antwerp (0-0).Pas de quoi faire la fête.