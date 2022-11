Anderlecht suspend ses propres ultras pour un match

BB

Les relations des clubs et des autorités belges avec leurs ultras sont plus que tendues en ce moment.Les South Leaders de Anderlecht fêtaient leurs dix ans ce weekend, à grand renfort de pyrotechnie. Le show de feux d'artifices n'a pas été du goût de l'arbitre, qui a temporairement interrompu la rencontre.Les Mauves, en grande difficulté cette saison en championnat, sont passés aux sanctions, l'usage d'engins pyrotechniques étant interdit dans les stades belges. Des supporters ont été identifiés, et risquent des sanctions individuelles d'interdiction de stade. Plus grave, les tifos, drapeaux, et mégaphones, éléments clefs du mode de supportérisme ultra, sont interdits jusqu'à la fin de la saison dans les sections des tribunes occupées par le groupe des South Leaders. Le groupe est également sanctionné d'une interdiction de stade pour la prochaine rencontre à domicile.Le club de La Gantoise mène également une opération répressive à l'égard de ses supporters, qui ont eu le tord d'utiliser des fumigènes et de les lancer sur le terrain. Sanctionné à hauteur de 15 000 euros par l'Union belge, le club a affirmé vouloir récupérer le montant de la sanction directement au près des auteurs présumés des faits.Les supporters belges, dont la turbulence ne plait pas aux acteurs du football du plat pays, font face à une répression accrue ces derniers temps.