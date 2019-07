Anderlecht se fait surprendre par Ostende

Anderlecht (4-3-3) : Didillon - El Kababri (Lutonda, 81e), Cobbaut, Kompany, Bornauw - Verschaeren (Nasri, 60e), Zulj, Vlap - Doku, Gerkens (El Hadj, 86e), Amuzu. Entraîneur : Davies.



Ostende (4-5-1) : Dutoit - Skulason, Faes, Milović, Capon - Vargas (Sakala, 57e), Hjulsager (Jonckheere, 67e), Palaversa, Vandendriessche, D'Haese (Boonen, 65e) - Rajsel. Entraîneur :Ingebrigtsen.

VLA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Anderlecht de Kompany s'incline, pour sa première.Malgré quelques signes de fébrilité dans les toutes premières minutes, Anderlecht domine pourtant le début de match et ouvre le score après un petit quart d'heure. Grâce à Michel Vlap, recruté pour huit millions d'euros à Heerenveen cet été. Le milieu, suite à un bon travail côté gauche, récupère un ballon mal dégagé par Ostende dans la surface et décoche une frappe en plein dans la lucarne opposée (1-0, 12). Deux minutes plus tard, le joueur des Mauves récidive après un joli travail en pivot mais son but est annulé suite à la consultation de la VAR : il est hors-jeu. Déconcentré, Anderlecht va ensuite se faire prendre de vitesse par Ostende. Robin d'Haese, seul côté droit, prend tranquillement le temps d'ajuster son centre dans la course de Vargas qui trompe son ancien club avec un plat du pied aux seize mètres (1-1, 18). La deuxième partie de la première mi-temps est plaisante, Anderlecht domine et se montre offensif. Mais Ostende joue crânement sa chance sur les contres, et se crée quelques occasions. Alors que l'intensité de la rencontre baisse à l'approche de la mi-temps, l'arbitre renvoie finalement les équipes au vestiaire sur un score de parité (1-1).La deuxième mi-temps débute sur un faux rythme, et aucune des deux équipes ne se montre vraiment dangereuse. Désireux de donner du sang neuf et un coup de fouet à sa formation, Davies décide alors de faire rentrer la recrue phare de l'été en la personne de Samir Nasri (qui remplace Verschaeren à la 60). Suite à quelques occasions d'Anderlecht, beaucoup moins en jambes qu'en première mi-temps, Ostende marque finalement par l'intermédiaire de l'entrant Fashion Sakala (1-2, 74). Les Mauves poussent ensuite toute la fin de match, mais butent sur de valeureux adversaires décidés à conserver leur avantage. Kompany voit notamment sa tête repoussée par le pied de Capon sur la ligne d'Ostende (88), et le Sporting s'incline à domicile (1-2).Encore en reconstruction.