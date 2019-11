Anderlecht s'impose dans la douleur

VLA

Anderlecht renoue avec la victoire.Auteurs d'un début de saison plus que moyen et englués dans la deuxième partie de tableau du championnat belge, les Mauves se sont imposés dans la douleur face à la lanterne rouge, le Cercle de Bruges. Anderlecht avait pourtant rapidement ouvert la marque sur penalty par l'intermédiaire de Kemar Roofe, qui s'est fait justice lui-même (1-0, 9). Avant de doubler la mise quelques minutes plus tard grâce à Alexis Saelemaekers, bien servi par Edo Kayembe (2-0, 19).Avec deux buts d'avance, on pouvait croire les hommes de Vincent Kompany tranquilles. Mais les joueurs du Cercle de Bruges ont ensuite réduit le score, Kevin Hoggas trompant Van Crombrugge d'une belle volée (2-1, 27). Incapables d'inscrire un troisième but, les locaux ont ensuite donné des sueurs froides à leurs supporters. Qui ont bien cru voir le Cercle égaliser dans le dernier quart d'heure, avant que le but ne soit annulé après consultation de la vidéo.Peur bleue, pour les Mauves.