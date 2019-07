Anderlecht : galères et Kompany

Alors qu'Anderlecht ne jouera aucune compétition européenne cette saison - une première depuis 55 ans -, le club commence sa saison de Jupiler Pro League ce dimanche contre Ostende. En pleine reconstruction après une saison catastrophique, l’institution mauve et Kompany veulent prendre le temps de se retrouver.

L'extrasportif en berne

Drôle de Kompany

Par Maxime Renaudet

Le 29 juin à Audenarde, petite commune paisible des Flandres, ce ne sont pour une fois pas les cyclistes qui intéressent la population locale, mais les joueurs d’Anderlecht, qui sortent pourtant d’une pénible saison sans qualification européenne. En réalité, les curieux se déplacent surtout pour voir le premier match de Vincent Kompany en tant que coach des Mauves à seulement 33 ans . Sur le terrain, l’équipe amateur flamande ne fait évidemment pas le poids face à l’ogre bruxellois qui jouait ce jour-là sans l’ex-défenseur de Manchester City. En revanche, il est déjà possible d’apercevoir sa méthode, son style et son attitude. Qui, au bord du terrain, ressemble davantage à celle d’un coach que d’un manager. Preuve que Kompany a parfaitement intégré son rôle : celui du maître du jeu. Mais attention, les enjeux sont nombreux.Car avant de parler de jeu, il faut parler des à-côtés qui ont écorné l'image du club bruxellois ces derniers mois. Après l’affaire des matchs truqués qui avait réveillé le football belge en octobre dernier, le club s’est fait rattraper par la patrouille en avril lors d’une perquisition au centre d’entraînement de Neerpede dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. À peine un mois plus tard, le club faisait encore parler de lui quand la FIFA l'a sanctionné pour avoir fait signer quatre mineurs étrangers entre 2011 et 2014 . Une pratique interdite. Si aucune sanction n’a été suffisamment sévère au point d’inquiéter Anderlecht, ces affaires rappellent que les pratiques du club sont opaques, voire frauduleuses. À l’instar du football belge.L’image du club en a également pris un coup. D’autant que sportivement, la saison précédente a été un véritable calvaire. Ce qui a mis les ultras mauves dans une colère noire, notamment lors du classique contre le Standard de Liège arrêté pour cause de fumigènes balancés à répétition sur la pelouse. Cette semaine, la Cour belge d'arbitrage du sport a annulé la décision condamnant Anderlecht à un match à huis clos. Ce dimanche, les hommes de Kompany seront donc applaudi pour la réception d’Ostende, introduction d’une nouvelle saison qui s'annonce pleine de promesses et d'ambition.Sportivement, pour remettre de l’ordre dans la maison du Sporting, les dirigeants mauves ont donc fait revenir Vincent Kompany qui avait quitté le cocon familial depuis 2006. Après être devenu une légende de Premier League,est de retour dans la peau d’entraîneur-joueur, épaulé par Simon Davies (ancien assistant de Patrick Vieira à Manchester City chez les jeunes, et véritable prédicateur de la méthode Guardiola). Lors de la pré-saison, Kompany a rapidement mis en place son projet de jeu. Il a imposé son 4-3-3, et testé cinquante joueurs différents. Surtout, il a privilégié le jeu au résultat puisque les Mauves ont perdu cinq de leurs neuf matchs amicaux. Mais qu’importe, Kompany sait qu'il devra être patient et que son heure viendra. Aidé par Craig Bellamy, nouvel entraîneur des U21, il compte également remettre les jeunes au centre du projet. Car même sur le plan de la formation, Anderlecht a pris du retard par rapport à ses voisins de Jupiler Pro League – Genk en tête.Pour remédier à tout cela, les pleins pouvoirs lui ont été donnés. Du coaching à la communication, en passant par le recrutement. Le plus beau coup de Vincent Kompany reste évidemment l’arrivée de son ancien coéquipier à City, Samir Nasri , capitaine lors du dernier match amical contre le PAOK ce mardi. Le petit prince tente une nouvelle expérience, et sa présence en Jupiler Pro League s’annonce alléchante. Tout comme celle de Philippe Sandler, jeune défenseur central néerlandais prêté par Manchester City. Si les recrues ne sont pas légion, le club compte s’appuyer sur ses jeunes pousses. Notamment sur Thierry Lutonda et Anouar Ait El Hadj (17 ans au compteur), qui ont été conservés dans le groupe pro. S'il faudra du temps pour que le projet aboutisse, l’objectif reste malgré tout de retrouver l’Europe. Et finalement, ne pas la jouer dès cette saison constitue peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour lancer au mieux ce nouveau départ.