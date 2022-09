Anderlecht dévoile son maillot européen en collaboration avec Damso

ALB

Ce mercredi, le RSC Anderlecht a dévoilé son troisième maillot, noir et doré, qui sera utilisé pour les matchs de Ligue Europa Conférence cette année, compétition dans laquelle les Belges défieront notamment West Ham. Cette tunique « third » est le fruit d’une collaboration avec le rappeur belge Damso., a expliqué le club dans un communiqué.Né au Congo avant d’arriver en Belgique pour fuir le conflit de son pays natal, Damso a aussi vécu dans la rue au Plat pays avant de percer dans la musique et devenir l’artiste le plus écouté au monde sur Spotify le jour de la sortie de son dernier album., a précisé Anderlecht pour aller dans ce sens. Un nouveau projet entre les Mauves et le rappeur belge devrait aussi aboutir à la création d'un foyer qui servirait deVisiblement attendue et bien reçue, l'annonce de la collaboration a occasionné un bug informatique sur la boutique en ligne.C’est quand même un cran au-dessus du label rap de l'OM et de l'album du PSG