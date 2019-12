Anderlecht craint Dieumerci Mbokani

MR

Dieu merci, le revoilà.En cas de victoire contre Anderlecht ce vendredi soir, Anvers reprendra sa place de dauphin derrière le FC Bruges. Pour cela, l'équipe de László Bölöni compte sur son attaquant vedette, Dieumerci Mbokani, craint par nombre d'entraîneurs, et notamment Franky Vercauteren, coach d'Anderlecht. «» .Il faut dire qu'avec 14 buts en 19 matchs de Jupiler Pro League, l'attaquant de 34 ans est le meilleur buteur de Belgique, et un des plus prolifiques d'Europe. Quatrième meilleur scoreur africain de l'année, derrière Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, il est également candidat pour être le Soulier d'or 2019, sept ans après avoir reçu cette récompense quand il évoluait à Anderlecht. Si entre temps, il s'est perdu en Ukraine et en Angleterre, l'éphémère attaquant monégasque est plus que jamais décidé à qualifier Anvers pour l'Europe.Un beau clin d'œil à Guy Lacombe.