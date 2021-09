Anderlecht aurait truqué un match contre le Club Bruges pour être champion en 2017

EG

Le folklore belge.Nous sommes en 2017, Herman Van Holsbeeck est le manager d’Anderlecht, Dejan Veljković un agent serbe qui a pas mal de connexions en Belgique et Sébastien Delferière un arbitre peu scrupuleux. Les trois personnes, liées dans des affaires assez troubles, tombent toutes dans ce qui reste un des plus grands scandales du foot belge . Ce mardi, Sporza et la RTBF révèlent un nouveau pan de l’histoire qui n’était jamais sorti.Au printemps, Herman Van Holsbeeck convoque Veljković dans son bureau pour une éventuelle prolongation de Sofiane Hanni. Il lui explique que le contrat pourrait être plus intéressant si les Mauves remportent le championnat, mais doute avant le match du 14 mai face au Club Bruges."de protéger Anderlecht, de siffler correctement et de ne pas se laisser intimider", écritAnderlecht obtient le nul (1-1), avant d’être champion quelques jours plus tard. Hanni prolonge de quatre ans dans la foulée, Veljković récupère 400 000 euros de commission ainsi que deux Rolex, et Delferière obtient des tickets gratuits pour les trois matchs d’Anderlecht en Ligue des champions ainsi que des places de parking. Par ailleurs, la RTBF évoque également un Charleroi-La Gantoise truqué cinq mois plus tard par le même arbitre, qui aurait oublié de siffler deux penaltys évidents ce soir-là.Surprise : Anderlecht n’a plus rien gagné depuis.