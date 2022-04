Ancienne figure du FC Metz, Georges Zvunka est décédé

[ ??????????? ]⚫ Le #FCMetz est en deuil suite à la disparition de son ancien défenseur et entraîneur Georges #Zvunka. ? La formation mosellane tient à adresser ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches ? — Fc Metz ☨ (@FCMetz) April 13, 2022

FP

Véritable légende du FC Metz, Georges Zvunka est décédé mardi à l'âge de 85 ans. Le frère de Jules et Victor a disputé l'intégralité de sa carrière sous le maillot des Grenats. Au cours de ses 23 années passées au sein du club messin, il aura pris part à 437 matchs et inscrit 13 buts. Dans un communiqué publié ce mercredi, le club rend hommage au, le surnom que lui avait donné l'illustre Carlo Molinari, ancien président du FC Metz.C'est d'ailleurs suite à la prise de fonction de ce dernier que Georges Zvunka avait hérité du brassard de capitaine en Lorraine. Après avoir pris sa retraite en 1972, il était vice-président de l'Association FC Metz depuis 2003. Le club a d'ores et déjà annoncé qu'un hommage lui serait rendu dimanche avant la rencontre face à Clermont.Sincères condoléances à toute la famille Zvunka et à celle du FC Metz.