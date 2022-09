Ancien bourreau de l’OL, l'Astra Giurgiu mange un 19-0 en D3 roumaine

Très, très beau week-end encore pour Astra Giurgiu en 3e division roumaine.Canonisée par l'Arsenal Tunari 19-0, mesdames messieurs. Goal average -48 après 5 matchs. C'est moche la vieillesse. pic.twitter.com/UoR9loiTQU — Foot Roumain (@FootRoumain) September 24, 2022

Une Opel en attente de révision.En 2014, l'Astra Giurgiu faisait dégoupiller l'Olympique lyonnais aux portes de la Ligue Europa, en s'imposant notamment à Gerland (2-1). Aujourd'hui, la donne a radicalement changé pour les Perclus de dettes et relégué en seconde division roumaine après une saison 2020-2021 noire , le club de la ville sur le Danube poursuit sa chute dans l'anonymat du troisième échelon national avec... une différence de buts abyssale, et des dérouillées week-end après week-end.La dernière en date, c'était ce samedi, sur la pelouse de l'Arsenal Tunari (ça ne s'invente pas) : 19-0, avec notamment cinq pions encaissés entre la 81et la 87minute. Il faut dire que l'Astra ne parvient plus à aligner onze joueurs de champ (ils étaient dix ce samedi, ils sont parfois huit ou neuf), et que les joueurs alignés sont tous des juniors livrés à eux-mêmes, subissant les événements et, de surcroît, jamais payés.La banqueroute guette plus que jamais l'ancien champion 2016, également double tombeur de West Ham en tours préliminaires de C3, et qualifié pour un printemps européen en 2017.