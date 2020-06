Et à la fin, c'est évidemment l'Allemagne qui devait gagner

Un numéro 9 qui s'appelait Völler-Klinsmann

L'épine Valderrama

La vraie finale face aux Pays-Bas

Les larmes de Gascoigne

L'hymne à la joie

Par Chérif Ghemmour





Ça pète dans le vestiaire allemand ! Franz Beckenbauer est furax. Dans les entrailles du San Siro, il claque si violemment la porte qu’elle manque de fracasser le visage d’un membre de son staff. Encore une des légendaires colères « kolossales » du Kaiser ? Oui. Mais ça sera la seule de sa Coupe du monde. Il y aura bien sûr des coups de gueule aboyés du banc de touche. Mais pas de fracas volcanique comme celui de ce 1juillet 1990 juste après que saait éliminé la Tchécoslovaquie en quarts (1-0).Beckenbauer et la: exigence, professionnalisme, humilité... L’unique grosse gueulante de Kaiser Franz avait été salutaire et avait bien remis son équipe d’équerre. Mais pas la peine d’en rajouter. Parce que le groupe vit bien ! Cette phrase idiote qui transpire de toutes les équipes du monde depuis la nuit des temps est ce coup-ci bien réelle.insistera Beckenbauer.Juste après la victoire finale de cette RFA 1990,confirmera avec un article laudateurcequi avait propulsé les Allemands à leur troisième couronne mondiale. Même la rivalité entre Matthäus et Klinsmann s’était estompée durant la compète. Ce n’est pas entièrement un hasard si dans les années 2000, alors que l’équipe d’Allemagne dépressive était en perdition, la fédé allemande avait nommé deux héros de 1990, Rudi Völler puis Jürgen Klinsmann, au poste de sélectionneur. Histoire sans doute d’insuffler cet esprit souriant d’Italia 1990... Sur le plan politique, l’Allemagne baigne dans l’allégresse depuis la chute du mur de Berlin, comme le soulignera le grand journaliste allemand Uli Hesse :Quand la sélection nationale débarque en Italie, Franz Beckenbauer est plus que confiant en ses chances de voir les siens triompher :Y avait plus qu’à... C'est-à-dire bien suivre les fondamentaux habituels qui font la force de l’Allemagne. À commencer par une solidebasée sur son club-matrice historique qu’est le Bayern ! Outre le boss Beckenbauer bien estampillé Bavière, six Munichois ou ex-Munichois émargent de la liste des 22 : Auman (gardien), Reuter, Kohler, Augenthaler, Pflüger, Thon, Brehme (1986-1988) et le capitaine Matthäus (1984-1988). Ce dernier et Berti Vogts (coach-assistant) apportent la petite touche M’Gladbach qui avait déjà fait le succès allemand en 1974. Et puis une bonne, ce sont des joueurs de caractère, des leaders !, assènera Lothar Matthäus àCeci dit, l’exotisme de l’expatriation colorait cetteen 1990, avec un noyau dur de l’équipe type qui jouait en Italie : Brehme, Matthäus et Klinsmann à l’Inter, ainsi que Völler et Berthold à l’AS Roma., rappellera ce bon vieux Lothar.Enfin, pour ces compétiteurs-nés, le tirage ne leur a pas attribué une poule de premier tour en bois :raconte le Kaiser.Et c’est vrai qu’à San Siro, comme dans, l’Allemagne a rappelé! Déployée en 3-5-2 compact, mais polymorphe, lacrée du danger devant dans toutes les zones. L’apport fondamental des deux excellents joueurs de couloirs que sont Andreas Brehme (à gauche) et Thomas Berthold (à droite), véritables machines à centrer, pourvoiront en ballons la paire d’attaquants Völler-Klinsmann. Il est à noter que l’équipe d’Allemagne plutôt abonnée historiquement à l’avant-centre « unique » avait opté en 1990 pour un « numéro 9 à deux » avec Rudi et Klinsi qui se compléteront à merveille. Admirable dans le jeu aérien, pressing, courses, appels et contre-appels, le duo « italien » soumettra les défenseurs adverses à la torture ! En Italie, la base du milieu est constituée du trio Reuter-Matthäus-Hässler, complété par les entrées ponctuelles d’Andy Möller, d’Olaf Thon ou d’Uwe Bein. Et puis la bonne bouille de Pierre Littbarski et sa touche folle émergera du banc pour finir titulaire ! Enfin, l’impeccable défense à trois Kohler-Augenthaler-Buchwald n’a rien de figé puisque ce dernier, le grand Guido, viendra apporter le surnombre devant (bonnes frappes cadrées) et prendre haut les attaquants adverses dangereux (Maradona, notamment).L’écrasante victoire initiale contre les pauvres Yougos porte la marque du boss : Lothar Matthäus,moderne et buteur. Deux buts, un du gauche en pivot et un autre en slalom spécial achevé en frappe sèche, ont bétonné un statut de warrior qu’il était déjà mais qui avait si souvent perdu en compètes internationales, hormis une victoire précoce à l’Euro 1980 (19 ans). Comme pour Beckenbauer, Lothar a vite pris conscience de l’ascendant que son équipe avait pris sur la compète :La balade contre les Émirats arabes unis (5-1) sera un aimable prétexte aux révisions : des centres, des centres et des centres... Et des buts de près ! Rudi & Klinsi planteront de la tête, Lothar d’une volée traçante et le bon Bein d’un missile Bundesliga sous la barre ! Bizarrement, contre la Colombie, lava se retrouver confrontée au délicat problème duque le foot allemand a du mal à contenir. Et le funambule Valderrama va sérieusement enquiquiner une RFA un peu déboussolée à tel point que Beckenbauer, pas idiot, hurlera du banc un appel à une rigueur moins paniquée ! Mais son équipe, quasi qualifiée au coup d’envoi, fait régner la hiérarchie : après une mine de Lothar sur la barre, c’est notre Littbarski adoré, entré à la 46, qui marquera du gauche en lucarne à la 88. Avant que Rincón n’égalise dans les arrêts de jeu (1-1). Et voilà laen 8! Elle apparaît bien mieux en point que les autres cadors qui, hormis l’Italie, ont déçu. Tels le Brésil, l’Argentine et les Pays-Bas, piteux troisièmes de leur poule... Or, c’est justement avec lesque les Allemands ont rendez-vous à Milan !Le 24 juin à San Siro, Kaiser Franz apostrophe Leo Beenhakker, sélectionneur néerlandais :En éliminatoires de ce mondial, les Pays-Bas avaient fini premiers de leur groupe devant la RFA (0-0 à Munich et 1-1 à Rotterdam). Mais un parfum de revanche de l’Euro 1988 flotte dans l’air (2-1 pour les Bataves à Hambourg en demie à Hambourg). Ce RFA-Pays-Bas en forme de derby milanais (Gullit-Rijkaard-Van Basten, côté AC Milan et Brehme-Matthäus-Klinsmann pour l’Inter) tourne d’entrée à l’avantage des Allemands, d’un point de vue esthétique : le maillot très classe qu’ils arborent à ce Mondial éclipse celui orange terne de leurs adversaires ! Avec les titularisations bienvenues de Pierre Littbarski et Aron Winter, ce sommet parti sur d’excellentes bases et qui laisse croire à une finale avant la lettre est, hélas !, dézingué par l’exclusion précoce et conjointe de Rijkaard et Völler. À cause d’une sale histoire de crachat à la 22minute. Et c’est laqui va le plus tirer profit de cette double expulsion.Outre une domination allemande dans les couloirs, c’est surtout le surnombre venu devant des lignes arrière qui va grandement décider de l’issue de la rencontre. Ainsi, Guido Buchwald va lourdement peser sur l’axe défensif hollandais, comme Rijkaard aurait pu le faire aussi face à l’arrière-garde adverse... et c’est bien Guido qui manquera d’ouvrir la marque d’une superbe volée sauvée miraculeusement par Van Breukelen. Le même Buchwald centrera pour Klinsmann qui marque en renard « müllérien » à la 51(1-0). Beckenbauer, directement, et Ronald Koeman, indirectement, valideront le rôle déterminant de Buchwald durant cette rencontre :. Klinsi frappera sur le poteau avant qu’Andreas Brehme ne plie l’affaire d’un magnifique tir excentré du droit dans le petit filet opposé (2-0, 85). Le péno de raccroc transformé par Koeman atténuera la défaite néerlandaise : 2-1 final, comme à Hambourg. Revanche validée ! Après la rencontre, Franz Beckenbauer détaillera le plan secret mis en place pour l’emporter :Après la qualif, il salue à nouveau sportivement Leo Beenhakker :Dont acte ! En quarts, comme on l’a vu, une victoire assez facile sur un penalty de Matthäus à la 25ouvrira la voie vers les demies face à l’Angleterre.Lesqui ont disputé deux fois 120 minutes en 8(Belgique) et en quarts (Cameroun) partent, certes, diminués. Sauf que... Contrairement à pas mal d’autres nations, les Anglais ne nourrissent pas un complexe d’infériorité face aux Allemands. De plus, ils possèdent avec le fantasque Gascoigne, jeune et insouciant, lequi déroute les Allemands. Et au Stadio delle Alpi, Gazza va être un sacré poison dans ce match magnifique où les deux équipes sont motivées par une finale revanche de 1986 contre une Argentine qualifiée la veille contre l’Italie. C’est lors de ce match qui enregistre le retour de Völler que se distingue Bodo Illgner, l’immense gardien de Cologne, qui claque sur la barre en plongeon arrière un ballon shooté de 40 mètres par Waddle ! Il faut attendre la 60e minute pour voir Brehme, du gauche, ce coup-ci, tromper Shilton d’un coup franc indirect dévié par le dos l’infortuné Parker (1-0). On pense le match plié, mais Gazza se déchaîne et distribue des caviars à Lineker, Beardsley et Waddle, qui ne concrétisent pas. L’entrée de Trevor Steven accentue la pression desqui égalisent enfin par Lineker d’une demi-volée du gauche (1-1, 80). Le match devient fou ! Sur un centre laser de Brehme, Klinsmann place une tête canon que Shilton sauve d’une parade divine ! À la 99, Gazza voit jaune et en comprenant que sa Coupe du monde s’achève pour deux avertissements cumulés, il encaisse le coup... En prolongation, Waddle et Buchwald trouveront chacun le poteau. Mais comme dans l’autre demie, les tirs au but s’imposent. Et c’est la RFA qui passe grâce à un arrêt d’ Illgner sur tentative de Pearce puis sur un shoot au-dessus de Waddle. La RFA est en finale pour la troisième fois d’affilée !, affirmera Andreas Brehme. Gazza, lui, a fondu en larme. L’Angleterre vient de passer dans le camp des maudits battus par l’Allemagne :, chouinera Gary Lineker.Le 8 juillet, Lothar Matthäus pénètre en confiance sur la pelouse de l’Olimpico de Rome :On a tout dit de cette triste finale où les sifflets ont accompagné un Diego bien muselé par Buchwald et unesans imagination, diminuée en outre par quatre absences (Caniggia, Batista, Olarticotchea et Giusti, suspendus). L’Allemagne a fait le jeu avec principalement sa machine à centrer, Brehme, pour des actions chaudes (Völler, Berthold). Le reste de ce match fermé, âpre, haché, se résumera curieusement à une suite de penaltys ! Deux refusés pour Augenthaler (séché à la 58par Goycochea) et pour Calderón (bousculé par Matthäus à la 78). Et c’est sur une faute pas évidente de Sensini sur Völler que l’arbitre accordera enfin un péno alors que l’Argentine est réduite à dix (rouge pour Monzón à la 65). Ladispose de trois tireurs : Matthäus, Völler et Brehme. Le premier décline, car il se sent à l’étroit dans les pompes trop neuves qu’il a chaussées à la mi-temps. Rudi en tant que joueur fauché est exempté. Alors c’est Andreas qui s’y colle. Andy dispose des deux pieds : le gauche pour la puissance, le droit pour la précision. Ce sera le droit... Bingo ! Ras de terre dans le petit filet droit de Goycochea, pourtant: 1-0, champion du monde ! Car l’Argentine qui prend encore un rouge (Dezotti) ne reviendra plus.Au coup de sifflet final, la RFA devient avec trois couronnes mondiales et trois finales la plus grande nation de football de l’histoire ! Lothar Matthäus qui a enfin gagné une Coupe du monde savoure en se remémorant la finale de 1986 où il avait si bien contrôlé Maradona. Jusqu’à ce que Diego délivre la fameuse passe décisive à Burruchaga parti offrir le but victorieux de l’(3-2)., conclura légitimement Lothar. L’Allemagne s’est procuré 16 possibilités sur 23 actions quand l’Argentine n’a tiré qu’une seule fois au but ! Meilleure attaque (15 buts) et zéro défaite,? Lothar, fidèle relais de Beckenbauer sur le terrain, gagnera un Ballon d’or 1990 bien mérité. Quant à Kaiser Franz, il est devenu, lui, le second personnage du football après Mario Zagallo à avoir gagner la Coupe du monde comme joueur puis comme sélectionneur. Il commentera lui aussi sobrement et avec justesse la victoire allemande :. Il laissera pour l’éternité l’image du Maître accompli arpentant en solitaire, médaille autour du cou et mains dans les poches, la pelouse de l’Olimpico au milieu des effusions de joie.Mais apaisé, quand même, le Kaiser. Zen... Comme il l’avait été aux premiers jours de ce mondial.