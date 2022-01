Amiens se donne de l'air, Toulouse, Sochaux et Le Havre au ralenti

Dans une soirée où le spectacle avait décidé de se faire la malle, il aura fallu attendre la seconde période pour voir certaines rencontres se dérider enfin. Les prétendants à la montée ont tous été tenus en échec (Toulouse, Sochaux, Le Havre), alors que dans le bas du classement, la bonne opération est pour Amiens, qui quitte sa place de barragiste, tandis que Dijon poursuit sa belle remontée.

Confrontation entre deux formations de milieu de tableau et en quête de continuité du côté de la Bourgogne. Légèrement plus entreprenant dans le jeu, Dijon peine pourtant pendant longtemps à se procurer de réelles opportunités. C'est finalement Scheidler, parfaitement trouvé au second poteau sur corner à l'entame du second acte, qui débloque la situation, avec au passage le premier but de la soirée. Les Normands n'y arrivent pas, même si Zargo Touré est tout proche de leur offrir un point d'une tête propulsée sur sa propre barre transversale. Sans conséquence pour Dijon, qui s'invite dans la première partie de tableau, ce qui était loin d'être acquis après un début de saison très compliqué.Décimé par les absences, Guingamp aura longtemps tenu tête à Amiens, qui réalise finalement la belle opération de la soirée en quittant sa place de barragiste. Les Picards peuvent s'appuyer sur Badji pour menacer la défense bretonne, même si l'attaquant a besoin d'un peu de réglage en début de rencontre. De l'autre côté du terrain, Cathline ne parvient pas à conclure malgré un face-à-face, et il faut attendre le seconde acte pour voir le match choisir son camp. Tout en puissance, Badji ouvre le score, avant de s'offrir un doublé après une perte de balle adverse. Voilà la formation d'Hinschberger qui se donne un petit bol d'air au classement, d'autant qu'Akolo offre un troisième but aux siens en fin de rencontreLa malédiction continue pour Khalid Boutaïb au stade Océane, lui qui n'a toujours pas eu la joie de lever les bras devant ses supporters cette saison. Le buteur havrais a pourtant eu plusieurs belles occasions au fil de la rencontre, jouant de malchance ou de maladresse au moment de conclure. Un manque d'efficacité qui coûte cher aux Hacmen, incapables de l'emporter sur leur pelouse depuis fin octobre. La faute également à une magnifique horizontale signée Mpasi sur un retourné d'Alioui, alors qu'en face, Dembélé avait laissé passer une chance de réaliser le coup parfait pour les Aveyronnais. Abdelli, d'un petit enroulé, manque lui aussi la mire en toute fin de match et Le Havre ne parvient pas à se rapprocher des places en barrages.Coup d'arrêt également pour Sochaux, qui n'est pas parvenu à enchaîner, une semaine après sa victoire totalement folle contre Caen. Maîtres du jeu, les Lionceaux galèrent pourtant à se procurer de véritables occasions de but en première période. À la réception d'un long ballon, Kitala ne parvient pas à tromper la bonne sortie de Vachoux. Après la pause, les visiteurs essaient d'accélérer, mais sans succès. Mauricio heurte la barre après une belle combinaison sur coup franc, puis voit Vachoux s'interposer sur son coup de casque quelques minutes plus tard. Sochaux a beau faire le forcing, Dunkerque tient bon et les Doubistes doivent eux aussi se contenter d'un petit point, malgré un dernier exploit de Mauricio dans les dernières secondes.La forteresse Armand Cesari tient toujours. Invaincus sur leurs terres depuis 30 rencontres, les Bastiais ont tenu bon face au leader toulousain, tenu en échec malgré un match dominé dans l'ensemble. Dès le premier quart d'heure, le but d'Healey est refusé pour un hors-jeu préalable de Ngoumou, avant que le jeune feu follet ne bute sur Placide en angle fermé. Le dernier rempart corse est l'homme fort de la rencontre côté bastiais. Après la pause, Toulouse redémarre fort, mais Onaiwu envoie sa frappe au-dessus à la suite d'un corner. De l'autre côté du terrain, Dupé doit rester vigilant sur une frappe lointaine de Salles-Lamonge, avant que Placide ne se couche à nouveau devant Ratao. Une fin de match marquée par les expulsions de Kaïboué et Desler pour un léger accrochage loin de l'action. Mauvaise opération pour Toulouse, qui reste premier, mais avec deux match joués en plus qu'Ajaccio.