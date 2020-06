Amiens retient son souffle

Accession en Ligue 1 lors de la dernière seconde de jeu, maintien la saison dernière lors de la dernière journée et suspension de sa relégation en Ligue 2 par le Conseil d’État le mardi 9 juin. Depuis quatre saisons, l’Amiens SC joue son avenir dans le money time et devra encore patienter jusqu’à fin juin avant d’être fixé par la LFP et la FFF. Mais s’il y a relégation, elle sera vécue comme un véritable « tsunami » avec de lourdes conséquences au niveau économique et social pour le club et la ville. Explications.

Restaurant, hôtel et aéroport

« En Ligue 2, il y a moins de réservations avec par exemple, moins de journalistes. Et c’est dommageable pour la ville en matière d’images. »

La Ligue 1 dope l’attractivité de la ville

« Un club en L1 permet à la ville de faire parler d’elle chaque semaine dans tous les médias, c’est un élément considérable d’accroche pour le monde économique, les entreprises et les sponsors »

« La capacité du football à engendrer des emplois est un gros problème »

« À Lens, depuis la fin des années 1960, tout le monde se bat pour maintenir le club au plus haut niveau : la mairie, le parti communiste... »

« Je ne vois donc pas pourquoi une ville plus grande comme Amiens n’a pas le droit d’avoir sa place en Ligue 1. »

Par Mehdi Touazi

La relégation d’Amiens en Ligue 2 a déclenché une vague de soutien quasi unanime : Laurent Blanc, Gérard Houllier, Christophe Dugarry, Laurent Delahousse, Xavier Bertrand, et même Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h de TF1. Ce soutien s’est également manifesté au niveau politique, avec un courrier commun adressé à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et signé par plusieurs élus de différentes couleurs politiques dont Barbara Pompili, députée LREM, François Ruffin, député LFI, Jérôme Bignon, sénateur ex-LR, très remonté :L’impact de cette relégation touchera, en premier lieu, le club de football, dont le budget devrait passer de 30 millions d’euros à 15 millions d’euros en raison d’une baisse significative des droits TV. Sans oublier celui du centre de formation, géré par l’association du club, qui va baisser de 3,8 millions d’euros à 2,5 millions d’euros. Si aucun licenciement n’est prévu, des CDD en fin de contrat ne seront pas renouvelés. A contrario, les éducateurs devraient être préservés à condition d’accepter sans doute une baisse de salaire.Économiquement, le club engendre des emplois avec, selon Alain Gest, président d’Amiens Métropole. Principalement dans la sécurité et la restauration (stadiers, hôtesses d’accueil, traiteurs, etc.).SOS intérim, la principale agence, travaille pour le club et affirme qu’il y a, mais elle ne souhaite pas pour autant commenter cette relégation etcette perte de chiffre d’affaires. Dans la restauration, l’entreprise Gourmet réception emploie 70 à 80 cuisiniers et serveurs à l’occasion des rencontres du club d’Amiens., explique Stéphane Cabuzel, président-dirigeant de Gourmet réception.L’hôtel Mercure d’Amiens, qui accueille l’équipe amiénoise les jours de match, et les équipes adverses, fait également partie des victimes collatérales en cas de relégation., concède Anne Dehu, directrice de l’établissement.Pour d’autres acteurs économiques, comme l’aéroport d’Albert-Amiens, c’est une question de survie. En Ligue 2, les déplacements en avion sont plutôt rares, et le club se déplacera davantage en car., explique Franck Beauvarlet, président de l’aéroport d’Albert-Amiens.Situé sur un territoire où le bassin d’emplois repose presque essentiellement sur l’usine Stélia, spécialisée dans l’aéronautique, l’aéroport d’Albert subit une double peine.La relégation aura donc un impact direct sur le club et indirect pour des entreprises, dont 500 sont partenaires de l’ASC. Quant à la ville, les retombées d’un club en Ligue 1 sont, estime Alain Gest, président d’Amiens Métropole.Médiatiquement, la Ligue 1 permet de valoriser la ville et d’exister entre Lille et Paris., poursuit Alain Gest.Pour lui,, celui-ci permet d’attirer des entreprises et des cadres,. Le stade de la Licorne dispose d’un taux d’occupation de 89,4 % après 28 journées en 2019-2020, et rassemble jusqu’à 12 000 personnes à chaque match.La position de la métropole d’Amiens se retrouve, selon Patrick Mignon, sociologue du sport.Ce constat se vérifie notamment du côté des supporters :, détaille Danny Foré, président de l’AS-Couthon, un club de 126 membres.L’impact de la descente s’exerce également sur, ajoute Patrick Mignon.La vente du maillot amiénois, plus de 4300 (un record), à prix bradé (20 euros au lieu de 65), le prouve et fait écho à ce besoin d’identification soulignée par Patrick Mignon.Cependant, les retombées économiques du football sont difficilement quantifiables et, précise-t-il., affirme Alain Gest.